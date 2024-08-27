Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, що відбувається на Покровському напрямку

Перші штурмові підрозділи РОВ вийшли до залізничної станції у Новогродівці. Наступний етап – терикони шахти "Новогродівська". А за ними... А за ними Покровськ, за 10 км по прямій.

Нагадаю, що це крайній рубіж, де можна зупинити супротивника і я про нього неодноразово згадував у контексті схожого, але природного походження рубежу в Гродівці по річці Журавка.

Тим часом місто, яке могло б тримати оборону кілька місяців, мабуть, буде повністю взяте під контроль РОВ протягом наступної доби. Перші штурмові дії на околицях Новогродівки розпочалися 21 серпня. Поглиблення по залізниці за неповний тиждень у РОВ склало 3,5 км.

Зазначу, що штурмові дії в районі залізниці противнику завжди давалися важко і цю штучну перешкоду можна порівняти з природними, на кшталт річок та водойм. Але тільки не цього разу.

І справа не в тому, що Новогродівку штурмують добірні фахівці РОВ, нічого подібного. І проблема не в наших воїнах, які тримають там позиції настільки, наскільки це можливо. Проблема іншого характеру, про яку все голосніше починають говорити ті, хто на відміну від мене, цивільної особи, має на це більше прав.

Головне – прислухатися. Проте втрата Новогродівки у нинішніх реаліях – це не варіативність, а неминучий факт.

Джерело: пост Коваленка в Telegram