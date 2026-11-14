Почти 500 грн останутся в кошельке: в "АТБ" можно сэкономить на популярном продукте
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Предложение на килограммовую упаковку действует до 17 ноября
Кофе остается одним из популярных товаров, на которых покупатели стараются сэкономить во время ежедневных покупок. Особенно привлекательными становятся предложения, когда скидка распространяется не только на небольшие пачки, но и на большие упаковки.
В сетях супермаркетов регулярно появляются акции на продукцию известных брендов, благодаря которым можно приобрести любимый напиток по более низкой цене. В этот раз заметные скидки предложили на кофе Jacobs в "АТБ". Подробнее об этом написал "Телеграф".
Больше подробностей в материале: "Новые акции в "АТБ": какие товары продают со скидками до 50%".
Наибольшее внимание привлекает килограммовая упаковка зернового кофе Jacobs Monarch. Ее стоимость снизили с 1175,90 грн до 679,90 грн. Таким образом, покупатели могут сэкономить 496 грн на одной пачке, а размер скидки составляет 42%.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в "АТБ" изменилась цена на печенье Roshen, которое теперь продают почти на треть дешевле. Акционное предложение действует ограниченное время.