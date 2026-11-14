Почти 500 грн останутся в кошельке: в "АТБ" можно сэкономить на популярном продукте

Предложение на килограммовую упаковку действует до 17 ноября

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Кофе остается одним из популярных товаров, на которых покупатели стараются сэкономить во время ежедневных покупок. Особенно привлекательными становятся предложения, когда скидка распространяется не только на небольшие пачки, но и на большие упаковки.

В сетях супермаркетов регулярно появляются акции на продукцию известных брендов, благодаря которым можно приобрести любимый напиток по более низкой цене. В этот раз заметные скидки предложили на кофе Jacobs в "АТБ". Подробнее об этом написал "Телеграф".

Больше подробностей в материале: "Новые акции в "АТБ": какие товары продают со скидками до 50%".

Наибольшее внимание привлекает килограммовая упаковка зернового кофе Jacobs Monarch. Ее стоимость снизили с 1175,90 грн до 679,90 грн. Таким образом, покупатели могут сэкономить 496 грн на одной пачке, а размер скидки составляет 42%.

Упаковка стоит на 496 грн меньше, чем до акции

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в "АТБ" изменилась цена на печенье Roshen, которое теперь продают почти на треть дешевле. Акционное предложение действует ограниченное время.