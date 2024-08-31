Военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, почему в августе установлен рекорд по атакам "шахедами"

В августе установлен абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения в Украину по налетам дронов-камикадзе Shahed-136. Более 700 человек.

Сегодняшний вечер, когда будут проходить пуски, окончательно расставить точки над "i" в вопросах количества. Но хочу сразу же обратиться к многочисленным любителям дешевого хайпа и его потребителям – это не значит, что у России появилась возможность производить Shahed-136 именно в таком количестве ежемесячно.

РОВ готовились к августу заранее и об этом предупреждали. Они накапливали как ракетный потенциал, так и дроны-камикадзе для того, чтобы на 24 августа и после устроить террор украинцам.

А потому, если услышите очередную паническую чушь о том, что Россия может производить 1 000 или 100 500 Shahed-136 в месяц – делайте сразу выводы об умственных способностях данных спикеров и их целях распространением этой информации.

В преддверии подведения окончательных итогов за рекордный месяц налетов дронов-камикадзе хочу обратить внимание и на очень высокий показатель сбития – на данный момент это 95%. Рекордный показатель налетов и рекордный показатель противодействия.

Источник: пост Коваленко в Telegram.