НБУ хочет рекордно увеличить зарплаты своим сотрудникам — а отчисления в бюджет катастрофически падают

Зарплатный "жир" Нацбанка неплохо иллюстрируют заработки директоров департаментов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Национальный банк планирует на 2027 год общее увеличение зарплаты персонала сразу на 29% и повышение зарплат в средней прослойке — директорам департаментов — на 25%.

Как стало известно "Телеграфу", соответствующее решение выносится на рассмотрение Совета Нацбанка в ноябре и должно быть утверждено до 15 числа следующего месяца. Именно такая процедура предусмотрена профильным законодательством.

Если 29-процентное повышение произойдет, то оно может стать рекордным за последние годы.

"Телеграф" писал о зарплатных повышениях в НБУ согласно официальной отчетности регулятора в апреле этого года.

Из годового отчета НБУ было видно, что в 2024 году зарплатные расходы Национального банка выросли на 18,5% (до 3,2 млрд грн), в 2025-м — на 26,4% (4 млрд грн). В то же время источники "Телеграфа" сообщали о 15-процентном увеличении в 2026 году, и теперь еще стало известно о планах в 29% на 2027 год.

Непонятно, почему теперь был выбран именно 29-процентный (общий) и 25-процентный (для директоров департаментов) шаг по повышению зарплат. Также сложно догадаться, к чему "привязаны" эти цифры. Конечно, не к текущему темпу роста инфляции в Украине, который отслеживает сам Национальный банк.

Даже в условиях интенсивного роста в Украине розничных цен и ухудшения прогноза, согласно расчетам НБУ, инфляция по итогам 2026 года должна составлять около 12,5% (предыдущий прогноз – 10%), а в 2027-м – 7,3% (предыдущий прогноз – 6,9%). Совсем не 29% или 25%. Разве что регулятор транслирует для всего украинского населения какую-то нереально низкую инфляцию и прогноз по ней, а для собственных нужд — другую, более реалистичную цифру, согласно которой и планирует свою деятельность. Но вряд ли кто-то будет публично обвинять НБУ в подобных фальсификациях.

При этом повышение нацбанковских зарплат лоббируется на фоне уменьшения суммы отчислений прибыли НБУ в госбюджет в 2027 году — с прошлогодних 146,1 млрд грн до 48,7 млрд грн, то есть на 2/3. На этой неделе глава Нацбанка Андрей Пышный допустил улучшение показателя отчислений до 70 млрд грн, впрочем, даже при таком сценарии это будет вдвое хуже показателя 2026-го.

Мы можем наблюдать, как "элегантно" ведет себя НБУ в худшее время в нашей военно-кризисной ситуации: Украина попала в глубокий бюджетный кризис, нам тотально не хватает денег на оборону, социальные и другие выплаты. Это регулярно подчеркивают чиновники, а Пышный делает малопонятные всем заявления и пугает людей словом "катастрофический".

"Для Национального банка не трудно заработать прибыль, но цена для общества и для украинской экономики может быть катастрофической. Хотелось бы очень предметной, экспертной и ответственной дискуссии, которая не предусматривает, что краткосрочное бюджетное требование может подвешивать общественное благо", — подчеркнул нацбанковский руководитель на брифинге 29 октября.

Чтобы проиллюстрировать зарплатный "жир" Нацбанка, "Телеграф" взял для примера заработки директоров департаментов, их легко найти в открытых данных НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции):

указываем зарплату каждого лица до налогообложения из официальной годовой декларации за 2025 год/месяц как основу в отдельности;

добавляем 15% повышения, что утверждено на 2026-й (будет зафиксировано в отчетности через несколько месяцев);

плюсуем еще 25%, на которые предусмотрено повышение в 2027 году.

Итак:

Директор юридического департамента Александр Зима – 7,8 млн грн в 2025 году (651,3 тыс. грн/мес.), 8,9 млн грн в 2026-м (749 тыс. грн/мес), 11,2 млн грн в 2027-м (936,2 тыс. грн/мес.). Директор департамента безопасности Александр Паламарчук – 6,6 млн грн в 2025 году (554,1 тыс./мес.), 7,6 млн грн в 2026-м (637,2 тыс. грн/мес.), 9,6 млн грн в 2027-м (796,6 тыс. грн/мес.). Директор департамента коммуникаций Юлия Евтушенко — 6,6 млн грн в 2025 году (552,6 тыс. грн/мес.), 7,6 млн грн в 2026-м (635,5 тыс. грн/мес.), 9,5 млн грн в 2027-м (794,4 тыс. грн/мес.). Директор департамента финансового мониторинга Анна Липская — 6,3 млн грн в 2025 году (522,5 тыс./мес.), 7,2 млн грн в 2026-м (600,9 тыс. грн/мес.), 9 млн грн в 2027-м (751 тыс. грн/мес.). Директор департамента денежного обращения Олег Прохода — 5,5 млн грн в 2025 году (460,4 тыс. грн/мес.), 6,4 млн грн в 2026-м (529,5 тыс. грн/мес.), 7,9 млн грн в 2027-м (661,9 тыс. грн/мес.). Директор финансовой стабильности Первин Дадашова — 5,5 млн грн в 2025 году (456 тыс. грн/мес.), 6,3 млн грн в 2026-м (524,4 тыс. грн/мес.), 7,9 млн грн в 2027-м (655,5 тыс. грн/мес.). Директор департамента платежных систем и инновационного развития Андрей Поддерегин — 5,2 млн грн в 2025 году (430,1 тыс. грн/мес.), 5,9 млн грн в 2026-м (494,6 тыс. грн), 7,4 млн грн в 2027-м (618,3 тыс. грн/мес.). Директор департамента финансового контролинга Галина Пахачук — 5,1 млн грн в 2025 году (427,4 тыс. грн/мес.), 5,9 млн грн в 2026-м (491,5 тыс. грн/мес.), 7,4 млн грн в 2027-м (614,4 тыс. грн/мес.). Директор департамента бухгалтерского учета Людмила Снигурская – 4,8 млн грн в 2025 году (399,2 тыс. грн/мес.), 5,5 млн грн в 2026-м (459,1 тыс. грн/мес.), 6,9 млн грн в 2027-м (573,9 тыс. грн/мес.)

Кстати, исходя из объема денежного вознаграждения, можно составить своеобразный рейтинг любимцев главы НБУ: вы сами можете увидеть иерархию его кадровых предпочтений.

Пока точно не известно, будут ли пересматриваться зарплаты членам правления и председателю. Если этого не произойдет, то в итоге большинство директоров департаментов могут получить в НБУ доходы больше, чем Андрей Пышный, который декларировал в 2025 году заработок там 7 млн грн (585 тыс. грн/мес.).

Отметим, согласно законопроекту "О Государственном бюджете на 2027 год" (на момент публикации принят Верховной Радой в первом чтении), в Украине предусмотрено повышение базовых показателей социальных стандартов и ключевых макропоказателей.

Согласно ему, с 1 января следующего года запланирован рост минимальной зарплаты на 10,4%.

В случае принятия законопроекта во втором чтении гарантированные суммы изменятся с 2027 года следующим образом: