В магазинах Roshen обвал цен на вафли, бисквиты и печенье: успейте купить со скидкой 36%

Отдельные позиции потеряли более трети стоимости

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В магазине Roshen до 9 ноября 2026 года действуют скидки на вафли, бисквиты и несколько видов печенья. Акционные цены на эти сладости составляют от 27,64 до 76,50 грн за упаковку, а скидки – от 15% до 36%.

Акционные предложения показали в обзоре канала "Знижки UA". Среди товаров со сниженными ценами есть сладости с молочным, шоколадным, ореховым и фруктовым вкусами, пишет "Телеграф".

Вафли и бисквиты: цены и вес упаковок

Вафли в пачках по 216 г продают за 41,80 грн со скидкой 35%. На выбор есть пять вкусов: кокос с миндалем, молоко, шоколад, орех и лимон.

Сэндвич-вафли стоят 28,20 грн за 142 г. На них также действует скидка 35%. В продаже представлены клубничный, лимонный, шоколадный, ореховый вкусы и молочно-ванильный.

В Roshen действуют скидки на вафли с разными вкусами до 9 ноября

Бисквиты с молочным, шоколадным и ягодными вкусами стоят 76,50 грн за упаковку весом 270 г. Скидка на них составляет 15%.

Печенье Lovita и Multicake: скидки до 36%

Печенье Lovita Jelly продают по 27,64 грн вместо 43,20 грн за пачку весом 135 г. Скидка составляет 36%. В печенье есть слой желейной начинки и шоколадная глазурь; доступны апельсиновый, клубничный, малиновый и какао-вишневый вкусы.

Печенье Multicake стоит 29,80 грн за 180 г со скидкой 31%. Среди представленных в обзоре вариантов – клубника-крем, кокос-крем и лимон-крем.

Скидки в магазине Roshen распространяются на печенье Lovita и Multicake

Lovita Classic с кусочками глазури продают по 30,80 грн со скидкой 35%. Можно выбрать варианты с темным и белым бисквитом, а также с арахисом.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в "АТБ" срезали более ста гривен с цен на большие шоколадки Milka: скидки до 42%.