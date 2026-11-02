Почему украинских журналистов было в Олешках меньше, чем российских: Лубинец назвал причину

Поездка могла стать дорогой в одну сторону

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Во время эвакуации жителей оккупированных Олешек российских журналистов было больше, чем украинских. Почему украинские медийщики не смогли массово присоединиться к миссии и сколько желающих на самом деле хотели отправиться на оккупированную территорию, объяснил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Об этом омбудсмен рассказал 2 ноября во время пресс-конференции, передает корреспондент "Телеграфа".

Дмитрий Лубинец отметил, что количество желающих присоединиться к эвакуационной миссии стало для него неожиданностью. В то же время он обратил внимание на то, что не все потенциальные участники могли осознавать реальные риски поездки на оккупированную территорию.

"Я не видел такого большого количества желающих поехать со мной. И я четко понимаю, что многие просто элементарно не понимали, что там будет происходить, и это может быть поездка в одну сторону", – объяснил он.

Дмитрий Лубинец. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Лубинец также рассказал, как планируют действовать, если появится возможность провести еще одну подобную эвакуационную миссию.

"В следующий раз, договорившись, если снова будет подобная инициатива, мы будем исходить из инициативы, чтобы было больше наших журналистов, но тогда я также посмотрю, будет ли еще больше желающих туда ехать".