Військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, чому у серпні встановлено рекорд з атак "шахедами"

У серпні встановлено абсолютний рекорд за весь період повномасштабного вторгнення в Україні за нальотами дронів-камікадзе Shahed-136. Понад 700.

Сьогоднішній вечір, коли відбуватимуться пуски, остаточно розставити крапки над "i" у питаннях кількості. Але хочу відразу ж звернутися до численних любителів дешевого хайпу і його споживачам — це не означає, що у Росії з'явилася можливість виробляти Shahed-136 саме в такій кількості щомісяця.

РОВ готувалися до серпня заздалегідь і про це попереджали. Вони накопичували як ракетний потенціал, так і дрони-камікадзе для того, щоб на 24 серпня і після влаштувати терор українцям.

А тому, якщо почуєте чергову панічну нісенітницю про те, що Росія може виробляти 1 000 або 100 500 Shahed-136 на місяць — робіть відразу висновки про розумові здібності даних спікерів та їх цілі поширенням цієї інформації.

Напередодні підбиття остаточних підсумків за рекордним місяцем нальотів дронів-камікадзе хочу звернути увагу і на дуже високий показник збиття – на цей момент це 95%. Рекордний показник нальотів та рекордний показник протидії.

Джерело: пост Коваленко у Telegram.