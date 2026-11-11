Больше никаких грязных швов: что приходит на смену кухонной плитке

Перед заказом панели важно учесть тип плиты и расположение розеток

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Фартук из закаленного стекла проще очищать от кухонных брызг благодаря гладкой поверхности без многочисленных швов. Однако он требует точных замеров и правильного монтажа, а серьезное повреждение обычно означает замену всей панели.

О том, как ухаживать за стеклянным фартуком и что учесть перед его установкой, рассказывает "Телеграф". Такие панели бывают прозрачными, матовыми, глянцевыми и цветными, также на них наносят декоративные изображения.

Чем закаленное стекло отличается от плитки

Для кухонных фартуков используют закаленное стекло – ESG. Оно проходит специальную термическую обработку, благодаря которой становится прочнее и лучше выдерживает перепады температур, чем обычное стекло.

Панели изготавливают по индивидуальным размерам кухни. Вместо десятков отдельных плиток на стене устанавливают одну или несколько больших поверхностей: стыки остаются, но их значительно меньше.

Керамическая плитка, в свою очередь, предлагает большой выбор форм, цветов и фактур. Ее поверхность тоже нетрудно отмыть, однако жир, пыль и частицы пищи скапливаются в затирке между элементами. Эти участки приходится очищать отдельно, иногда щеткой и специальными средствами.

Затирку между плитками приходится очищать отдельно Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Как удалять жир со стеклянной поверхности

Свежие загрязнения на стекле обычно достаточно протереть мягкой тряпкой, теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды.

Брызги лучше убирать после остывания поверхности, используя микрофибру или мягкую губку. Для стойких пятен подходят средства для стекла или мягкие обезжириватели, если производитель панели разрешает их использовать.

Металлические щетки, жесткие губки и абразивные порошки для такого ухода не подходят. Также не следует протирать горячее стекло холодной мокрой тряпкой: резкого охлаждения поверхности нужно избегать.

Для газовой плиты стеклянную панель выбирают с учетом требований производителя

Можно ли установить стекло рядом с плитой

Закаленное стекло можно устанавливать рядом с варочной поверхностью, но его пригодность зависит от типа плиты. Для газовой плиты важно соблюдать расстояния, установленные производителем: не каждая панель подходит для монтажа рядом с открытым пламенем.

Что предусмотреть до изготовления панели

Размеры фартука и места розеток определяют до заказа: после закалки стекло нельзя сверлить или подрезать.

Перед монтажом нужно подготовить стену и герметизировать стыки. Сильный удар по краю или углу может разрушить панель; серьезно поврежденное стекло обычно приходится менять целиком, тогда как плитку можно заменить отдельно.

Как сообщал "Телеграф", в 2026 году виниловые и SPC-покрытия стали хитом для кухни, потеснив привычные плитку и паркет.