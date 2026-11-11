Санкции прикрывают добычу алмазов в России: как это повлияет на цены в мире

Алроса контролирует около 30% мирового рынка, но стоимость камней зависит также от запасов, спроса и конкуренции с лабораторными бриллиантами

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Российская Алроса остановила добычу на части месторождений, чтобы сократить расходы. Компания находится под западными санкциями с 2022 года. Уменьшение ее производства способно поддержать мировые цены на природные алмазы, но немедленного удорожания не гарантирует.

Об остановке менее рентабельных месторождений сообщил генеральный директор Алросы Павел Мариничев. Среди них – месторождения дочерней компании "Алмазы Анабара", которая обеспечивает 11% добычи группы и является крупнейшим в мире предприятием по добыче алмазов из россыпных залежей.

Сколько алмазов недосчитается рынок

"Приостановили добычу на наименее рентабельных наших месторождениях… Мы оптимизируем свои расходы", – объяснил генеральный директор Алросы Павел Мариничев.

В 2025 году компания сократила добычу на 10% до 29,8 миллиона каратов. В 2026 году она прогнозирует дальнейшее падение на 13–16%, до 25–26 миллионов каратов. Карат – единица массы драгоценных камней, поэтому этот показатель описывает физический объем производства, а не его стоимость.

Что такое "Алроса". Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Финансовое давление усиливается: за первое полугодие 2026 года Алроса получила чистый убыток 10,67 млрд. рублей против прибыли 39 млрд. рублей годом ранее. Компания стала убыточной впервые за шесть лет, ее выручка упала на 33%. Росимуществу принадлежит 33% Алроссы, правительству Якутии – еще 25%.

Экономию начали раньше: в 2025 году зарплаты работников, непосредственно не вовлеченных в добычу, уменьшили на 10%, часть персонала перевели на неполный рабочий день. В июне 2026 года компания решила законсервировать горные работы на предприятии "Севералмаз", обеспечивающем около 10% добычи алмазов в России. По словам Мариничева, оптимизацию заложили в бюджет нынешнего года, но компании угрожают дополнительные сокращения расходов.

Алроса стала убыточной впервые за шесть лет, а ее выручка упала на 33% Источник: Сгенерировано ИИ

Почему меньшая добыча не означает мгновенного удорожания

Доля Алроссы делает ее сокращение весомым для мирового предложения. Однако остановка отдельных месторождений не убирает с рынка весь объем компании. К тому же между добычей алмаза и продажей готового бриллианта есть несколько этапов: торговля сырьем, огранка, изготовление украшений. Запасы на этих этапах позволяют определенное время обеспечивать продажи без новой добычи.

Цены зависят от того, как быстро покупатели тратят эти запасы. При слабом спросе сокращение производства прежде всего помогает убрать избыток сырья. В финансовом отчете за первое полугодие De Beers сообщила, что мировые розничные продажи готовых бриллиантовых украшений оставались стабильными против предыдущего года. Спрос в Индии был устойчивым, а в материковом Китае продолжал снижаться.

Давление на цены видно и в более свежих результатах: за девять месяцев 2026 года средняя реализуемая цена De Beers снизилась на 37%, до $97 за карат, как компания отметила в отчете за третий квартал. Это объясняется как падением среднего индекса цен на алмазное сырье на 18%, так и изменением состава продаж. Средняя цена за карат зависит от того, сколько более дорогих и более дешевых камней продали.

От чего будет зависеть дальнейшее изменение цен

Важны действия других изготовителей. В третьем квартале De Beers снизила добычу на 11%, до 6,8 миллиона каратов, преимущественно из-за планового обслуживания предприятия Орапа в Ботсване и замедления работ на Venetia в Южной Африке перед двухлетней паузой. В то же время, за девять месяцев ее производство выросло на 22%. Сокращение одного поставщика не определяет общее предложение само по себе.

Реакция будет разниться и по категориям камней. De Beers отмечает устойчивый спрос на большие природные алмазы высокого качества, тогда как более мелкие и менее качественные испытывают ценовое давление из-за конкуренции с выращенными в лаборатории бриллиантами. Поэтому даже при меньшем количестве добываемых каратов разные сегменты рынка будут двигаться неодинаково.

Условия повышения цен будут возникать по мере сокращения запасов и укрепления спроса, если другие производители не будут компенсировать потери предложения. Для покупателя украшений это влияние опосредовано: розничная цена включает также огранку, металл, работу ювелира и наценку продавца. Изменение стоимости сырья не переносится на ценник готового кольца сразу и в той же пропорции.

Как сообщал "Телеграф", 12 октября 2026 года Совет ЕС расширил санкционные списки против России в сообщении о решении ЕС. Это дает более широкий санкционный контекст для новости об Алросе, но не свидетельствует, что именно эти решения повлекли за собой остановку ее месторождений.