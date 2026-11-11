Не просто бабушкина привычка: зачем на самом деле телевизоры накрывали салфетками

В старых кинескопных моделях изображение создавало специальное покрытие экрана

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Телевизоры накрывали салфетками, чтобы защитить кинескоп от солнца. Такое объяснение предложила пользовательница соцсети: по ее словам, солнечные лучи воздействовали на люминофор, из-за чего ухудшалось качество изображения.

О назначении салфеток на телевизорах написала @aster.ann в Threads. Она объяснила, что модели телевизоров с годами менялись, а привычка накрывать их осталась.

"Качество изображения падало, экран выгорал. Именно поэтому поверхность накрывали салфетками, чтобы защитить кинескоп от солнца, а не от пыли", – написала пользовательница @aster.ann.

Привычка накрывать телевизоры салфетками осталась, хотя модели с годами менялись

Что такое люминофор и как он создает изображение

Люминофор – покрытие на внутренней поверхности переднего стекла кинескопа. Как объясняет Electronic Media Review, изображение возникает, когда электронный луч попадает на это покрытие и заставляет его светиться. Сам кинескоп представляет собой стеклянную трубку, внутри которой создан вакуум.

В цветном кинескопе точки люминофора сгруппированы по три: красная, зеленая и синяя. Вместе они формируют одну точку изображения – пиксель. Входной сигнал определяет, какого цвета он должен быть и насколько ярко светиться, а электронные лучи направляются на соответствующие точки покрытия.

Электронные лучи заставляют точки люминофора светиться и формировать цветные пиксели Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В черно-белых телевизорах действует тот же принцип, но используется один электронный луч и монохромное покрытие. Оттенки серого образуются благодаря изменению яркости.

Как сообщал "Телеграф", для обычного ухода за экраном телевизора достаточно примерно раз в неделю протирать экран сухой микрофиброй, удаляя пыль.