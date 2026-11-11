Более 1,5 млн в оккупации: Европарламент готовит резолюцию о признании преступлений РФ против украинских детей геноцидом

Свои мнения и отношение к ситуации выразили шесть политических групп Европейского парламента

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В Европарламенте состоялись дебаты об украинских детях, которых Россия принудительно депортировала, или которые остаются на оккупированных территориях Украины. По их результатам будет подготовлена резолюция с осуждением милитаризации детей и навязывании им российской человеконенавистнической идеологии.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Она приняла участие в дебатах по приглашению руководства Европарламента.

Признание геноцида и судьба детей в оккупации

Дебаты организовали по совместной инициативе Елены Кондратюк и вице-президента Европарламента Евы Копач. По словам украинского вице-спикера, в будущей резолюции Европарламент намерен дать юридическую оценку действиям России по отношению к детям и обратиться к государствам Евросоюза.

"Ожидаем принятия соответствующей резолюции. Предварительно текст резолюции будет очень сильным! Европарламент намерен заявить, что действия РФ в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида, и призывает государства ЕС официально признать их такими", – подчеркнула Кондратюк.

Отдельное внимание участники уделили детям, проживающим на временно оккупированных территориях Украины. По словам Кондратюк, их не менее 1,6 млн. Она отметила, что впервые во время таких дебатов акцентировано подняли вопросы об их судьбе наряду с возвращением похищенных и вывезенных в Россию детей.

Это не первая резолюция Европарламента по поводу украинских детей. Кондратюк подчеркнула, что в этот раз для Украины особенно важен фокус на их милитаризации и индоктринации. Представители всех шести политических групп, подавших проекты документа, выступили в ходе обсуждения.

Вицеспикер ВРУ Елена Кондратюк. Фото rada.gov.ua

Депортация и уничтожение украинской идентичности

Открывая дебаты, высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас отметила многочисленные доказательства организованной Россией кампании по депортации, милитаризации и уничтожению идентичности украинских детей. Она сослалась на отчет ОБСЕ этого года и заявила, что эти факты дают основания говорить о совершении Россией преступления против человечности.

Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кайя Каллас. Фото rada.gov.ua

От крупнейшей политической группы – Европейской народной партии – выступила вице-президент Европарламента Ева Копач. Она призвала посмотреть на войну глазами детей, которых Россия разлучает с семьями, принудительно усыновляет, лишает идентичности и которым запрещает говорить по-украински.

Вице-президент Европарламента Ева Копач. Фото rada.gov.ua

Санкции против причастных к преступлениям

Кондратюк также очертила вопросы, которые будут подниматься на встречах в Европарламенте в течение пленарной недели.

"Я также буду говорить о следующих важных шагах: необходимость усиления санкций против всех причастных к преступлениям против детей и унификации санкционных списков. Это о справедливости и ответственности. За каждым преступлением РФ против украинских детей стоят конкретные организации и люди, которые не должны чувствовать себя безнаказанными", — заявила Кондратюк.

По ее оценке, обсуждение привлекло внимание идеологически разных политических групп к преступлениям против детей. Непринятие таких действий России объединяет даже силы, не всегда благосклонные к Украине, и помогает добиваться санкций против причастных.