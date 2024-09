Украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал Геннадий Друзенко прокомментировал происходящее в Украине

Мне уже приходилось писать: если эту войну суждено было выиграть одной из сторон, то она будет выиграна не на поле боя, как Вторая мировая, а из-за внутреннего коллапса государственности врага, как Первая, когда Российская, Немецкая, Османская и Австро-Венгерская империи распались изнутри, хотя и под давлением событий на фронте

Украинские власти, которые все больше теряют обратную связь с обществом, рискуют пойти по тому же пути. Ставка на политику fait accompli в отношениях с нашими западными партнерами, внутренние интриги, в которых увязла властная верхушка, чрезмерная концентрация власти в одних руках, провал стратегических коммуникаций и критическая нехватка сдерживания и противовесов властной конструкции может закончиться катастрофой.

Происходящее в командовании ВСУ, Кабмине, НБУ, НАБУ и тому подобное свидетельствует, что конституционный суверен и единственный источник власти – то есть украинский народ – потерял любое влияние на ее действия. Власти даже не пытаются прокоммуницировать или объяснить смену "более половины численности" правительства, освобождение от должности Командующего Воздушными Силами ВСУ, смысл удержания плацдарма на Курщине, если мы рискуем уже в сентябре потерять Покровск. В то же время НБУ, погруженный в супердоходные схемы по ОВГЗ вместо финансирования армии, решил, что самой актуальной проблемой Украины сегодня является замена копеек на шаги. ТЦК своей коррупцией и массовой поставкой на фронт абсолютно демотивированных "трехдневных солдат" (их так называет мой знакомый комбат, потому что выживают они в окопах в среднем три дня) только бросает дров к огню народного возмущения…

Ну а история о том, как Семен Юрьевич (Кривонос) поссорился с Гизо Тристановичем (Углавой) и при чем здесь Шабунин, стала просто апогеем антикоррупционного карго-культа, которым безбожно пользуется стайка проходимцев. Что в принципе не мешает НАБУ активно тратить бюджетные средства на новые авто и другие изыски, о которых боевые части даже мечтать не могут…

Все это только накапливает в народе вопросы, на которые власть не то, что не пытается ответить – она их слышать не хочет. Типичная мантра тирана – просто доверьтесь мне: "I alone can fix it", по печально известному выражению Дональда Трампа. И эта мантра работает, пока тирану везет. Пока Прага, Варшава, Брюссель и Париж быстро падают к ногам фюрера. Но когда встречается Сталинград, просто доверять становится все труднее. Хочется слышать доводы, а не только заверения "I alone can fix it"…

Вопросы к власти нарастают как снежный ком. И просто верить в звезду "величайшего лидера современности" становится все труднее.

Есть ли шанс на возобновление честного диалога между властью и народом, который и несет на себе все тяготы войны? Дождемся ли мы не ежедневных текущих отчетов усталого мужчины, а искренний разговор лидера и нации вроде рузвельтовских "Бесед у камина"? Сомневаюсь. Это путь к катастрофе? Вероятно…

Но не забывайте, что коллапс Российской империи породил Ленина, а коллапс Османской империи – Ататюрка. Возродившие свои государства фактически из пепла. Это только у нашего соседа-агрессора: "говорим россия – подразумеваем путин, говорим путин – подразумеваем россия". Украина потому и не россия, что Украина возможна и без Кучмы, и без Ющенко, и без Януковича, и без Порошенко, и без Зеленского тоже.

Пока Рубикон не перейден, есть время увидеть в собственных гражданах партнеров, а не ресурс. Начать говорить с ними, а не к ним. Научиться объяснять и аргументировать свои поступки, а не просто призывать довериться лидеру – мол, никто кроме него не способен выиграть эту войну. И наконец вернуть в совершенно разбалансированную систему государственного управления сдерживание и противовеса.

В противном случае… Впрочем, ждать осталось недолго. Надеемся на лучшее – готовимся к худшему.

Як зоря над стернею,

Як Христос в небесах,

Як на свято свободи

Під прем'єром фугас,

Знайте, іроди, вішайтесь, юди —

Зажди Україна буде!

Источник: пост Друзенко в Facebook