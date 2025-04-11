Болезненная "игла" ВСУ против ударного "кулака" врага. Братчук объяснил, что происходит на фронте (карты)

Из-за понесенных потерь полученные врагом результаты не соответствуют затраченным ресурсам.

Несколько недель назад российские оккупанты активизировались на Запорожском направлении. Там действуют подразделения российских ВДВ и мотострелковые подразделения, однако они выполняют действия только тактического характера.

Об этом в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он объяснил, какая обстановка складывается на Донецком и Запорожском направлениях.

— Враг хотел показать активность группировки войск "Днепр", оперирующей на Приднепровском направлении (это Херсонская и частично Запорожская области. — Ред.). Эта активизация на тактическом уровне имела целью усложнить нашу логистику. Враг пытался выйти на рокадную дорогу Т0812, которая проходит по территории Васильевской и Пологовской громад Запорожской области, чтобы улучшить себе логистику и выйти рубежи, которые россияне потеряли во время нашего контрнаступления еще осенью 2022-го, летом и осенью 2023 года.

По его словам, оккупанты пытались быстро прорвать оборону, выйти на определенные рубежи и закрепиться там. Но из-за больших потерь полученные результаты не соответствуют затраченным ресурсам.

— Во-первых, действительно, Пятихатки врагу удалось пройти и выйти на окраины Степного, Малых Щербаков, Щербаков и попытаться закрепиться там. Дальше дело уже не продвигалось из-за Сопротивления сил обороны.

Рокадная дорога Т0812

Во-вторых, ситуация тоже просчитывалась, что такая активность возможна, и на сегодняшний день угрозы есть, что враг попытается накапливать пехотную и механизированную компоненту, но готов ли он сформировать ударный "кулак", чтобы двигаться дальше бо́льшими темпами? Очевидно, что пока есть желание, но нет возможности, — говорит спикер УДА.

Говоря о Покровско-Кураховском направлении в Донецкой области, он отметил, что удары россиян стали более механизированными, в частности на Кураховском выступе.

— Кстати, Кураховский выступ — это сегодня та "игла", которую врагу не удалось обезвредить. И эта "игла" очень болезненно наносит удары оккупантам. Несколько дней назад механизированная колонна из 12 единиц техники направлялась в сторону Андреевки. Чем кончилось для врага? Бо́льшая часть техники уничтожена, как и личный состав, – говорит пресс-офицер.

По его словам, сегодня у Покровско-Кураховского направления есть признаки стабилизации фронта.

— Говорит ли это, что враг здесь снизит активность? Конечно, нет. Приоритетность этого направления сегодня для врага остается очевидной. Как и Торецк, Лиман и Купянск. Враг там тоже активизировался. По Торецку есть наше противодействие и системность контратакующих действий. Это главное, — подчеркнул Сергей Братчук.

Это не ответные удары время от времени. А это системность, позволяющая отвоевывать определенные позиции, говорит он.

— Мы вспомним улучшение позиции у Котлиного или Шевченко. Я не буду называть специально локации, потому что динамичность фронта очень высока и ситуация может меняться. Если на Торецком врага где-то удается отбросить на старые позиции, то очевидно, что враг планирует там действовать флангами.

Под Покровском ВСУ удалось отбить позиции у врага

Ситуация сложная, этого никто не скрывает. А с другой стороны, враг сколько уже пытается оккупировать Торецк? Более года фактически. Так же, как Часов Яр. Собственно, мы говорим о Лиманском направлении. Там враг свои действия активизировал настолько, что на определенных позициях ему удалось пройти достаточно глубоко наши оборонные порядки, говорит спикер УДА.

Торецк напоминает лоскутное одеяло

Опять-таки проходят стабилизирующие мероприятия с нашей стороны. Надеюсь, они дадут результат, потому что активность врага на Лиманском направлении сегодня очевидна и она является угрожающей, добавил пресс-офицер.

— Купянское направление — активность врага тоже высокая. Не удается ему закрепиться так мощно, как ему хотелось бы, на правом берегу реки Оскол, чтобы перегнать туда механизированную составляющую. Это очень трудно сделать, потому что работает наша артиллерия. Происходят вражеские штурмы, очевидно, что враг маневрирует. Можно предугадать направление на Боровую, потому что Купянск-Узловой, сам Купянск ему сегодня пройти к ним очень трудно. То есть, это самые жаркие направления, приоритетные для врага и, конечно, это самые сложные сегодня для нас.

Ситуация в Харьковской области сложная

Вся линия фронта очень активна, в том числе и Херсон. Хотя медийно он и Приднепровское направление, например, сегодня не так активны как другие отрезки, — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", действительно ли происходит наступление россиян на Сумы и Харьков.