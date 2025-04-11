В Госдуме набросились на Европу после отмены "русских"

Российский хоккеист побил "вечный" рекорд в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал Европу из-за поста в соцсетях про Александра Овечкина. Накануне российский хоккеист "Вашингтона" побил рекорд по количеству шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Соответствующий комментарий Фетисова приводит Р-Спорт. Он сравнил ситуацию с переписыванием итогов Второй мировой войны.

"Это в очередной раз подтверждение того, что ничего хорошего от европейских спортивных чиновников нам ждать не приходится. Не знаю, для чего это делается. Ведь все видели, что именно сказал Овечкин, его слова транслировали на весь мир.

Слушайте, они уже набрались наглости переписывать итоги Второй мировой войны. И нам об этом надо постоянно говорить.

Это, с одной стороны, смешно, а с другой – грустно", – сказал Фетисов.

Накануне официальный аккаунт НХЛ в Европе в инстаграме (NHL Europe) заменил слово "russians" в субтитрах к речи Овечкина на "watching". Из-за этого фраза "все фанаты по всему миру, русские – мы сделали это!" в субтитрах читалась как "все фанаты по всему миру, которые смотрят — мы сделали это". Позднее субтитры исправили.

Александр Овечкин/Фото: Getty Images

Напомним, Овечкина поздравил даже президент США Дональд Трамп. Он назвал хокеиста-путиниста "великим".