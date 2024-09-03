"Большая перезагрузка": в Раде сообщили, сколько чиновников Кабмина потеряют должности

Фракция СН проведет специальное заседание

На этой неделе можно ожидать большую перезагрузку правительства. Более 50% штатной численности Кабинета министров претерпят изменения.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, в среду, 4 сентября, ожидается "день увольнений", а в четверг, 5 сентября — "день назначений".

В то же время нардеп подчеркнул, что окончательный перечень изменений будет определен на заседании фракции 4 сентября. Он призвал следить только за официальными новостями.

Напомним, 3 сентября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Украины Денис Малюска, а также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец направили в Верховную Раду заявления об отставке. Также заявление об уходе поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на Банковой рассматривают нового кандидата в министры инфраструктуры. Наши источники сообщили, что на эту позицию претендует глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Напомним, по данным СМИ, кадровые перестановки снова приближаются к Офису президента. В ближайшие дни могут уволить заместителя председателя ОП Ростислава Шурму.