В Украину мчится весеннее тепло и солнечная погода: каким регионам повезет в выходной (карта)

Теплый воздух будет поступать с юга Европы

Аномальный холод в Украине постепенно покидает апрель для настоящей весны. В субботу, 12 апреля, пройдут небольшие осадки в западной части страны, а также повышается температура воздуха.

"Телеграф" расскажет, какой будет погода в Украине. По словам синоптика Игоря Кибальчича, ожидается потепление и установка области повышенного давления.

"Постепенно на смену аномально холодной погоде к нам начнет поступать теплый воздух из южной Европы на фоне повышения атмосферного давления. В субботу местами пройдут небольшие осадки, а 13 апреля практически по всей территории Украины установится комфортная и сухая погода, а также произойдет заметное повышение температурного фона во всех регионах страны".

Погода в Украине

В западных областях в течение суток местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В Карпатском регионе ожидается умеренный мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, ночью на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3… +2, днем +7… +12 градусов тепла.

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3… +2, днем +5… +10 тепла.

В центральных регионах Украины прогнозируется комфортная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2… +3, днем +7… +12.

В южной части страны без существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с, в Крыму местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3… +2, днем +6… +11.

В восточных областях ночью без существенных осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1… +4, днем +8… +13 градусов тепла.

Какой прогноз дает Укргидрометцентр

В Украине 12 апреля ожидается, в основном, солнечная погода с небольшой облачностью на большей части территории. Температурные показатели колеблются преимущественно в областях от +8 до +11 градусов тепла днем и от 0 до +3 ночью.

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