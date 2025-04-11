Украина - Кипр: онлайн-трансляция матча отбора на Евро

Сине-желтые гарантировали себе выход из группы

В пятницу, 11 апреля, мужская сборная Украины по футзалу сыграет поединок групповой стадии отбора на чемпионат Европы-2026 против команды Кипра. Сине-желтые являются бронзовыми призерами последнего чемпионата мира.

Прямая видеотрансляция матча Украина — Кипр доступна на YouTube-канале Setanta Sports. Стартовый свисток о начале игры, которая состоится в Кошалине (Польша), прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча отбора на Евро Украина — Кипр:

Встреча несет принципиальный характер для Украины, ведь наша команда борется за первое место в группе, которое дает возможность прямого выхода на Евро-2026. При этом Сине-желтые уже гарантировали себе как минимум второе место в квартете и попадание в стыковой раунд. Кипр является аутсайдером группы, а потому у Сине-желтых не должно быть проблем в этой игре.

Добавим, что заключительный матч квалификации украинцы проведут 15 апреля против Румынии.

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