"Безуглая-ВСУ счет 2:0": как в Украине восприняли увольнение командующего Воздушных сил

Украинцы проследили параллель между словами Марьяны Безуглой и действиями украинских властей

В сети активно обсуждают смену командующего Воздушных Сил ВСУ. Военные благодарят Николая Олещука за то, что служили под его руководством, а скандальная нардеп раскритиковала власть за назначение Анатолия Кривоножко.

"Телеграф" собрал реакции чиновников, военных и других украинцев на перемены в командовании Воздушными Силами нашей страны.

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала назначение Анатолия Кривоножко. Ей не понравилось, что генерал-лейтенанту 59 лет.

"Кривоножко. Ну хоть пока и.о. в Командовании Воздушных Сил ВСУ, но это показывает, кто там у них в штабе на третий год полномасштабного вторжения – пенсионеры", — написала нардеп.

Офицер ВСУ и руководитель благотворительной организации Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай ничего не сказал о новом командующем ВС ВСУ. Он лишь поблагодарил Николая Олещенко за службу.

"Спасибо за службу и за то, что держали небо. С уважением", — написал Мирослав Гай.

Бывший внештатный советник ОП Алексей Арестович, который сбежал из Украины, припомнил словесную перепалку Олещука и Безуглой касательно крушения F-16.

"Не грози Марьяне с утра, попивая сок на Командном пункте Воздушных Сил", — написал беглый политик.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пожелал Анатолию Кривоножко воодушевления на новой должности. Также он отметил, что Марьяна Безуглая снова "предсказала" действия правительства.

"Это так, как это выглядит. Но, конечно, снова совпало, что "торпеда" Безуглая атаковала тайной информацией в паблик ВСУ, и на следующий день смена руководства. Просто совпадение. И давайте сразу. Смена сама по сути не проблема. Проблема – когда и как. Вот это – методы и повод – просто пз*ц. Новому командующему – воодушевления. Но сделать лучше, чем было", — написал Андрющенко.

Журналист Игорь Мосийчук заявил, что смена руководства говорит о том, что Зеленский признал "дружеский огонь" между украинскими военными из-за которого был сбит F-16.

"По факту не на прямую, но Верховный Главнокомандующий признал сбитие самолета F-16 и гибель его пилота украинской ракетой из системы "Патриот", о чем писала нардеп Безуглая. Официально, Зеленский снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука", — написал он.

Бывший нардеп Борислав Береза пошутил, что никто не имеет права шутить с Марьяной Безуглой. Такого же мнения придерживаются и другие украинцы.

"В ОП решили показать, что никто из военных не имеет права ругать их безуглую прислугу. Олещука уволили. Следующий Неижпапа. Шакалы радуются", — написал политик.

Напомним, что Марьяна Безуглая после сообщений о крушении первого F-16 в Украине поразила сеть заявлением. По ее якобы данным, истребитель был сбит системой ПВО Patriot. Она обвинила командование Воздушных Сил во лжи и дискоординации между подразделениями. Бывший пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на Безуглую давно пора написать заявление в ГБР и попросил СБУ разобраться с политиком.

Николай Олещук жестко ответил нардепу. Он заявил, что придет время и Марьяна Безуглая будет просить прощения перед всем войском за свои высказывания.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как в США отреагировали на крушение F-16 в Украине. Пентагон пока не будет говорить о причинах аварии.