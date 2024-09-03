Утечка информации из НАБУ: Кривонос уволил своего первого зама, о ком речь

К замдиректора НАБУ применили дисциплинарное взыскание

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, которого отстранили от служебных обязанностей после скандала с утечкой информации, уволен. Приказ подписал Семен Кривонос.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Стоит отметить, что в агентстве не называют имени уволенного сотрудника, однако, по данным "Телеграфа", речь идет именно об Углаве. Сообщается, что решение о таком дисциплинарном взыскании принял директор НАБУ в связи дисциплинарным проступком:

нарушение Присяги государственного служащего;

нарушение правил этического поведения государственных служащих;

нарушение Закона Украины "О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ.

Служебное расследование, а также Дисциплинарная комиссия НАБУ установили, что Углава совершил действия, а также высказывания негативного характера в сторону работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.

"Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добродетели, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ", — резюмирует НАБУ.

Дело о сливах в НАБУ

В мае директор НАБУ отстранил от исполнения обязанностей своего первого заместителя Гизо Углаву. В бюро сообщили, что такое решение было принято из-за расследования о сливе данных.

11 июня 2024 года директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что по факту утечки информации о расследовании уголовных дел НАБУ проводится досудебное расследование.

В том же месяце по приказу Кривоноса начаты еще два служебных расследования. Обстоятельства расследований касаются возможного злоупотребления служебным положением и давления на разоблачителей информации. Дела рассматривают в отношении сотрудников, которые якобы были причастны к "сливам" информации из Бюро. Первого заместителя главы НАБУ Гизо Углаву подозревают в давлении на обличителей.

12 июля Углава самостоятельно инициировал проверку на полиграфе с целью довести свою непричастность к "сливам", и результаты подтвердили его невиновность.

Напомним, ранее мы писали о том, что Заместитель директора НАБУ Углава подал в суд на ЦПК.