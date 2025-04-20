Не "мобиков": в ГУР рассказали, кого россияне просят отдавать во время обменов

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из плена более 5 тысяч своих граждан

Россия в первую очередь пытается вернуть из плена наемников ПВК "Вагнера", ранее участвовавших в войне против Украины. Также для РФ важны представители некоторых регионов и служб.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отметил, что возвращаются из плена люди разных категорий.

"Кого они хотят видеть в первую очередь? Ну, списки разные. Мы можем вспоминать, когда активно действовала группировка "Вагнер", по возвращению их действительно упорно работают. Также отдельные представители отдельных регионов, отдельных служб очень болеют своими", — пояснил Юсов.

Он также подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть более 5 тысяч своих граждан из российского плена, а также более 500 человек вне обмена. Всего было совершено 63 операции по обмену пленными.

Напомним, что 19 апреля 277 украинских военных были освобождены из российской несвободы. Из них — 246 человек вернулись в рамках обмена, а еще 31 удалось освободить вне обменной процедуры. Все продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, им выплатят денежное довольствие за время пребывания в плену, а также окажут единовременную материальную помощь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российском Таганроге следственный изолятор №2, по свидетельству освобожденных украинских пленных и их адвокатов, фактически превратили в место пыток. Эксузаключенные рассказали, что уже с первых дней пребывания охранники жестоко избивали и подвергали пыткам, в частности подвешивали вверх ногами.