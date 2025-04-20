Цена ингредиентов не стояла на месте. Насколько подорожала килограммовая паска с 2024

Сейчас домашняя паска, по сравнению с 2024 годом, выросла в цене почти на 30%

Себестоимость домашней килограммовой паски к Пасхе 2025 составляет около 233 гривен, хотя еще в прошлом году ее цена была на уровне 180 гривен. Мука оказалась тем продуктом, который больше всего подорожал в списке для приготовления пасхального хлеба.

По словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрия Лупенко, в текущем году домашняя паска обойдется украинцу в 232,96 гривны. То есть на 29,6% дороже, чем это было в 2024 году.

Он объясняет, что на цену повлиял существенный рост стоимости на все продукты, необходимые для паски. Больше всего подорожала мука, на 62,4%, а меньше дрожжи — 8,7%. На другие товары цены изменились следующим образом:

яйца – на 47,1%;

масло сливочное – на 37,8%;

молоко – +15,5%;

сахар – +16,8%;

изюм — +12,2%.

Найдя архивные данные прошлого года, где Лупенко также анализировал себестоимость домашней паски, оказалось, что паска в 2025 году стоит 232,96 гривны, хотя на прошлую Пасху ее стоимость составляла 179,8 гривны за кило. Соответственно, она стала дороже на 29,6%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоят элитные паски в 2025 году.