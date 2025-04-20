Не смог скрыть свою натуру: Путина заметили в церкви в несуразной позе (видео)

Пафосная поза Путина стала темой для шуток

Во время церковной службы в России российский президент Владимир Путин снова привлек внимание публики, но в этот раз не из-за своих политических заявлений. На вирусном видео можно увидеть, как политик держит свечу во время службы, но кажется не совсем понимает, что делать с другой рукой.

Курьез опубликовали в соцсетях. Неожиданно для столь торжественной обстановки, левая рука оказалась в кармане.

Такой жест вызвал волну насмешек пользователей.

"Даже на пасхальной службе в Храме не смог выдавить из себя питерскую подворотню, засунув руку в карман… или у него там кнопка?", – иронически прокомментировали в сети.

Такая поза стала темой для шуток, где подчеркивают, что президент России даже в церкви не может отказаться от привычных жестов. Как бы там ни было, этот случай только показывает, как Путин выглядит в ситуациях, где на первом плане должен быть не он, а праздник.

Напомним, что 20 апреля президент России и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в ночном пасхальном богослужении, проводимом патриархом московским Кириллом.

Ранее Телеграф сообщал, что в Пасху американский телеканал Fox News транслировал эту службу. В своем сюжете канал также "ложно" назвал Киев российским городом.