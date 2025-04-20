С детьми и в длиннющих очередях: как украинцы паски святили на Пасху (фоторепортаж)
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Традиционно горожане принесли с собой в церковь пасхальные корзинки
В городе Яремче Ивано-Франковской области в светлый праздник Пасха многие люди отправились святить паски. У Церкви святого пророка Ильи утром 20 апреля наблюдалось большое количество людей.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал сегодня на этом месте и показал, что происходило у стен церкви и внутри.
На кадрах можно заметить, что традиционно горожане принесли с собой пасхальные корзинки, в которых испеченные самостоятельно или купленные в магазине паски, а также разукрашенные яйца, а также другие продукты.
Эти корзинки, как правило, выстраивают в ряд, а затем священник совершает свой ритуал — окропляет их святой водой.
Когда священник делает окропление, он также обязательно читает три молитвы: на благословение хлеба (куличей), на благословение мясной пищи, на благословение молочной пищи.
Кроме того, окропляют святой водой в этот праздник также и людей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что утром 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. Опубликован полный текст его праздничной речи.