Поздравления с праздником Пасхи 2025: красочные открытки и короткие стихи друзьям и родным

Пожелайте мира и добра близким людям в этот важный для христиан день

В это воскресенье по церковному календарю отмечается Пасха 2025, или Светлое Христово Воскресение. Это великий христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа после его распятия в Страстную пятницу.

Праздник определяется по лунно-солнечному календарю, поэтому его дата ежегодно меняется. В 2025 году он пришелся на 20 апреля. Интересно, что Пасха в Украине в этот раз отмечается вместе с католической.

В этот день проводятся обязательные пасхальные богослужения в церквях, которые посещают христиане. Кроме того, традиционно принято на Пасху накрывать стол с пасками, крашенками и другими вкусными блюдами, ведь наконец-то закончился самый строгий Великий пост в году.

Не забудьте поздравить своих родных и друзей с этим светлым праздником — отправьте им душевную открытку или пожелание в искренних стихах. "Телеграф" от всей души поздравляет вас с Пасхой, и в честь этого мы подготовили для вас подборку самых красивых поздравлений.

С Пасхой Светлой поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб душа всегда была

Света Божьего полна.

Ангел пусть оберегает,

Жизнь, здоровье сохраняет.

Луч пусть светит вам с небес.

С праздником! Христос воскрес!

Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

С доброй Пасхой поздравляю.

Вам добра, любви желаю,

Счастья и уюта в доме,

Радости в большом объеме.

Ангел пусть от бед хранит

И от зла вас защитит.

Вам желаю я чудес

И скажу: "Христос Воскрес!"

Здоровья, мира, счастья,

Любви, добра, успехов,

Уюта в доме, мира,

Улыбок, много смеха!

Всегда чтоб были рядом

Родные и друзья.

Душевного спокойствия

Желаю в Пасху я!

Напомним, что после Пасхи наступают поминальные дни. "Телеграф" рассказывал о народных приметах в Радоницу 2025.