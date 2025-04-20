Поздравления с праздником Пасхи 2025: красочные открытки и короткие стихи друзьям и родным
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Пожелайте мира и добра близким людям в этот важный для христиан день
В это воскресенье по церковному календарю отмечается Пасха 2025, или Светлое Христово Воскресение. Это великий христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа после его распятия в Страстную пятницу.
Праздник определяется по лунно-солнечному календарю, поэтому его дата ежегодно меняется. В 2025 году он пришелся на 20 апреля. Интересно, что Пасха в Украине в этот раз отмечается вместе с католической.
В этот день проводятся обязательные пасхальные богослужения в церквях, которые посещают христиане. Кроме того, традиционно принято на Пасху накрывать стол с пасками, крашенками и другими вкусными блюдами, ведь наконец-то закончился самый строгий Великий пост в году.
Не забудьте поздравить своих родных и друзей с этим светлым праздником — отправьте им душевную открытку или пожелание в искренних стихах. "Телеграф" от всей души поздравляет вас с Пасхой, и в честь этого мы подготовили для вас подборку самых красивых поздравлений.
С Пасхой Светлой поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб душа всегда была
Света Божьего полна.
Ангел пусть оберегает,
Жизнь, здоровье сохраняет.
Луч пусть светит вам с небес.
С праздником! Христос воскрес!
Со Светлой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме — счастье и добро.
Желаю процветания, мира,
Беда чтоб мимо проходила.
И были рядом чтоб всегда
Родные, близкие, друзья.
С доброй Пасхой поздравляю.
Вам добра, любви желаю,
Счастья и уюта в доме,
Радости в большом объеме.
Ангел пусть от бед хранит
И от зла вас защитит.
Вам желаю я чудес
И скажу: "Христос Воскрес!"
Здоровья, мира, счастья,
Любви, добра, успехов,
Уюта в доме, мира,
Улыбок, много смеха!
Всегда чтоб были рядом
Родные и друзья.
Душевного спокойствия
Желаю в Пасху я!
Напомним, что после Пасхи наступают поминальные дни. "Телеграф" рассказывал о народных приметах в Радоницу 2025.