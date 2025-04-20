Магнитная буря ненадолго затихнет, но скоро возобновит свою силу. Когда ждать нового шторм

На графике солнечной активности есть "оранжевые" и "красные" дни

На Земле продолжает бушевать "красная" магнитная буря. Уже со следующей недели ее сила немного снизится, но это ненадолго. Астросиноптики прогнозируют, что 22 и 24 апреля будут 6-бальные геомагнитные штормы.

Умеренные, то есть класса G2, геомагнитные бури возможны 22 апреля, когда ожидается, что быстрый поток солнечного ветра поразит магнитное поле Земли, сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Газообразный материал вытекает из очень большой корональной дыры на Солнце, которая сейчас повернута "лицом2 к Земле.

Магнитные бури 20-27 апреля на Земле

Сайт Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему, обновил график геомагнитных колебаний. В течение 20 апреля будет держаться сильная магнитная буря в 6 баллов. В понедельник, 21 апреля, она опустится до 4 баллов. А уже во вторник завершится.

Однако рано радоваться, ведь уже 24 апреля она возобновит свою силу до 5 баллов. Хотя 25 апреля шторм снова опустится до 4 баллов.

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