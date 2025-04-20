В украинском супермаркете заметили "царь-паску" за удивительную цену (фото)

Большинство украинцев негативно отреагировали на диковинку от Сильпо

В Одессе в супермаркете "Сильпо" появился кулич "Кинг Сайз" за невероятную цену. Это необычная новинка, которая сразу привлекла покупателей своим размером и ценой.

Соответствующее видео появилось в местном паблике. Этот крупногабаритный кулич весом 7 кг больше напоминает огромный крафтовый кекс.

Стоит такое удовольствие 2 100 гривен.

В сети не все все равно восприняли такую покупку. Многие пользователи отметили, что цена полностью соответствует размеру и изготовлению: "Хороший, большой, крафтовый кекс. Цена соответствующая".

Однако есть и те, кто не удержался от иронии. Некоторые утверждали, что у такой паски "поднос золотой".

"Если бы понты могли светиться, в Одессе были бы белые ночи", — пишут в комментариях, намекая на роскошный вид и высокую цену товара.

Не все согласны с высокой ценой пояса. Мол, "если деньги есть — можно купить, а вот когда пенсия 2 361 грн, то такая покупка не для тебя". В то же время, находятся и оптимистичные покупатели, которые соглашаются с тем, что такую праздничную выпечку стоит купить на особые случаи.

Хотя товар и имеет свой контингент покупателей, отзывы все же неоднозначны: одни шутят о роскоши, другие сомневаются в целесообразности расходования средств. Однако стоит отметить, что паска "Кинг Сайз" стал центром внимания украинцев в Пасху.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сеть супермаркетов "Сільпо" удивила покупателей нестандартной пасхальной новинкой — отдельно испеченными "верхушками" пасок, то есть той частью, за которую обычно спорят все первыми. Идея вызвала эмоциональный отклик в сети и стала вирусной.