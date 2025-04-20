Один пенсионер и один ребенок. Какая выплата предусмотрена им, как малообеспеченным

Малообеспеченная семья, состоящая из пенсионера и школьника, рассчитывает на помощь в почти 7 тыс. грн

Малообеспеченные семьи, в которых нет родителей, а есть только пенсионеры и дети, имеют право на денежную помощь от государства. Сумма выплаты зависит, в основном, от количества человек в семье, их дохода и прожиточного минимума на текущий год.

Какой точно будет соцвыплата для семьи, где воспитанием одного ребенка до 18 лет занимается только один пенсионер, разобрался "Телеграф". Для этого мы использовали специальный калькулятор на сайте "Пяточок".

Тож, на социальную выплату в почти 7 тысяч гривен в текущем году рассчитывает малообеспеченная семья, которая состоит из одного школьника от 6 до 18 лет и одного нетрудоспособного лица, в частности пенсионера. Такая сумма помощи вычислена на основе, что доход членов семьи за полгода составляет 0 гривен.

Но, заметьте, все зависит от органа социальной защиты населения. Он может начислять другую или такую же сумму выплаты, которая есть в калькуляторе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет выплата для малообеспеченной семьи, где есть всего одно нетрудоспособное лицо, а именно пенсионер.