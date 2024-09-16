Блогер, писатель, один из основателей "Демсокиры" поделился мнением о работе полиции

Правоохранительная система в Украине уже давно доказала свою неспособность реагировать на нарушение закона без давления общественности и медиа. Вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности, правоохранители часто имитируют активность, превращая каждый случай в театральное представление. Только после того, как ситуация набирает огласку в обществе, они начинают действовать.

Вот пример, иллюстрирующий эту позорную практику: человек совершает преступные действия против украинского государства, а затем записывает видео с извинением в Instagram. А что полиция? Она должна отреагировать на случай в Смеле еще до вмешательства общественности, ведь избиение и унижение военнослужащего — это не просто преступление, а прямая угроза моральному духу воюющей страны. Но вместо этого мы имеем ситуацию, когда судьба нападающего зависит от активистов, журналистов и блоггеров, которые должны "толкать" систему, чтобы добиться хотя бы малейшей справедливости.

Зато этот нападающий будет спокойно ходить и даже будет гордиться своим поступком, если общественное внимание не переключится на другую тему. Справедливо ли это? Очевидно, что нет. Но это привычная практика в украинской правоохранительной системе: чтобы полиция выполнила свои обязанности, ее нужно постоянно контролировать и напоминать о ее функциях.

Правоохранители превратили свою работу в хорошо обдуманный спектакль представление для общества. Они паразитируют на налогах граждан, при этом игнорируя важнейшие задачи, для которых существует система правопорядка.

При этом, когда речь идет о прямых нарушениях закона, двусмысленности быть не может. Возьмем для примера беглого нардепа Дмитрука, который напал на военнослужащего осенью 2023 года. Тогда мы наблюдали полное бездействие правоохранителей, и только после того, как он бежал за границу, начали выписывать подозрения и объявлять в международный розыск. Целый год власти закрывали глаза на преступление, а после бегства Дмитрука нам разыгрывают очередную пьесу: Интерпол ищет его, а в Украине формально штампуют подозрения. Для кого этот абсурдный театр?

Правоохранительная система должна работать на общество, а не создавать иллюзию деятельности. Сегодня каждый сознательный гражданин должен понимать, что без нашей активной позиции и контроля правоохранители будут имитировать работу, оставляя преступников безнаказанными.