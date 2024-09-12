Избиение военного в Смеле: в деле появился новый поворот

Один из подозреваемых сразу по нескольким фактом получил дополнительное подозрение

В деле по избиению бывшего военного в Смеле Черкасской области еще двоим подозреваемым избрали меру пресечения. Тем временем главному подозреваемому вручили новое подозрение.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Отмечается, что двое фигурантов дела будут находиться под домашним арестом.

"По ходатайствам прокурора Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области еще двум лицам, подозреваемым в хулиганских действиях в отношении военнослужащего, избраны меры пресечения – круглосуточный домашний арест", — говорится в сообщении.

Также главному подозреваемому было вручено новое подозрение – в вымогательстве, хулиганстве, незаконном хранении оружия и наркотиков (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

В пресс-службе напомнили, что ранее был задержан 28-летний мужчина, который подозревается в избиении военногослужащего и вымогательстве у него средств. От органов следствия он скрывался в одной из гостиниц на территории Черкасской области.

Позже сообщили о подозрении в хулиганстве еще двум соучастникам преступления (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным СМИ, в деле об избиении военнослужащего главным подозреваемым называют Вадима Долотенко. Его еще также называют "местным авторитетом" или "наркобароном". В 2020 году его судили за грабеж.