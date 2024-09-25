"У них нет больше ничего": в Украине уже отреагировали на новый ядерный шантаж Путина

У Владимира Путина больше ничего не осталось, кроме, как пугать мир ядерной угрозой

Российский президент Владимир Путин собирается внести изменения в ядерную доктрину РФ — Кремль может атаковать ядерным оружием в случае "проявления агрессии" со стороны неядерной страны. Тем самым Путин намекает на вероятные удары по Украине. Однако это может быть очередной шантаж со стороны России.

Об этом написал на своей странице в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что у Кремля кроме ядерного шантажа больше нет других инструментов запугивания мира.

"Эти инструменты не сработают", — заявил Ермак. Аналогичного мнения придерживаются советник Ермака Михаил Подоляк, а также руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Подоляк в эфире телемарафона заявил, что Россия пытается использовать свой последний аргумент — "аргумент трусливых людей".

"Они не понимают, как остановить то, что будет продолжаться в этой войне. А что будет продолжаться — мы видим на примере Курской операции,а также на примере дальнобойных ударов украинской продукцией по российской территории", — заявил советник главы Офиса президента Украины.

В то же время Андрей Коваленко написал в Telegram, что ядерный шантаж Путина — это "страх перед украинским оружием, которое лишает Россию стратегических складов вооружений".

"Это страшилка от страха, ничего больше", — отметил Коваленко. Он добавил, что по плану Путина обновлению доктрины ядерного сдерживания должны были предшествовать удачные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат", однако "что-то пошло не так".

Ранее "Телеграф" писал, что если бы Россия применила по Украине ядерное оружие, США готовы были ответить на это.