Глава МИД Британии жестко "проехался" по Путину и назвал его "руководителем мафиозного государства и рабовладельцем"
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Я буду называть его тем, чем он есть, заметил Лемми
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Владимир Путин руководит "мафиозным государством", которое хочет превратить в "мафиозную империю". Он сравнил президента России с рабовладельцем.
Об этом сообщает издание Politico. Об этом глава МИД Британии заявил во время нью-йоркской встречи во вторник 24 сентября.
Дэвид Лемми подверг критике поведение Путина во время вторжения в Украину. Он вспомнил времена рабовладения, и обвинил российское правительство в том, что оно пренебрегает международным правом.
"Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции", – сказал глава МИД Британии.
"Господин президент, я говорю не только как британец, как лондонец и как министр иностранных дел. Но я стою здесь также как чернокожий, чьи предки были вывезены в кандалах из Африки, под дулом пистолета, чтобы быть порабощенными, чьи предки восстали и боролись в великом восстании порабощенных. Империализм: я узнаю его, когда увижу.
Следует заметить, что выступление Лемми появилось в то время, когда Украина продолжает интенсивные лоббистские усилия, направленные на получение разрешения на использование западных ракет большой дальности, в том числе британских Storm Shadow для поражения целей в глубине России.
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