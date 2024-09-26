Республиканцы намекают на нарушение посолкой закона

Мало кто ожидал, что за день до визита Зеленского в Вашингтон спикер Джонсон пришлет ему письмо, которое начинается словами "Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в США Оксану Маркарову ". Воздержусь от оценок, но расскажу о том, что мы имеем на этот момент.

Итак, в среду Майк Джонсон обнародовал требование к Зеленскому, которое многих увлекло своей формулировкой: немедленно уволить Оксану Маркарову. Причиной, которую он называет, является организация визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, где рядом с Зеленским появились представители демократов, но не было республиканцев. Скан листа прикрепляю, подробнее о самом визите напишу ниже.

В тот же день глава комитета надзора Палаты представителей, республиканец Джеймс Комер инициировал расследование о том, собиралась ли администрация Байдена-Гаррис использовать в свою пользу поездку Зеленского в Пенсильванию, которую он назвал "вмешательством в выборы".

Днем ранее другая группа республиканцев в Конгрессе направила подобное письмо в Минюст и Миноборону — с требованием расследовать, привлекли ли для поездки Зеленского федеральные ресурсы, и не является ли это нарушением закона. С критическими заявлениями выступили другие законодатели тоже.

Все это подогревается заявлениями Дональда Трампа. Начиная с понедельника на каждом митинге, он не жалеет критики в сторону Зеленского и говорит, что тот якобы хочет победы демократов. Из последнего: "Президент Украины в нашей стране, и он возводит маленькие дрянные клеветы в адрес вашего любимого президента, меня... Здания разрушены, города исчезли. Их уже нет, а мы продолжаем отдавать миллиарды долларов человеку, который отказывается идти на сделку — Зеленскому". AP (издание Associated Press. — Ред.) сообщает, что ожидаемая встреча Трампа и Зеленского, где тот должен представить ему свой план победы, не состоится.

Что именно разозлило республиканцев: к визиту Зеленского на завод в Пенсильвании присоединился губернатор штата Джош Шапиро, также там появились сенатор Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт. Все трое – демократы. Джош Шапиро – близкий соратник Камалы Гаррис и активный игрок в ее кампании, она рассматривала его своим потенциальным вице-президентом. Пенсильвания — один из ключевых штатов, за который идет упорная борьба. Вдобавок, там большое украинское и польское общество, для которых тема Украины на выборах важна.

Учитывая это, республиканцы восприняли поездку Зеленского в Пенсильванию как прямую или косвенную попытку добавить баллов Камали Гаррис. Именно отсюда появились вопросы использования федеральных средств и то, как Зеленский добирался до завода.

Кроме этого, недовольство в Республиканской партии вызвало интервью Зеленского для The New Yorker накануне визита в США, в котором он критикует заявления Джей Ди Венса по Украине, а самого кандидата в вице-президенты называет "слишком радикальным". Зеленский сказал, что не воспринимает слова Венса о территориальных уступках серьезно, ведь это привело бы к глобальному конфликту. Некоторые республиканцы увидели в этих комментариях параллели с заявлениями кампании Камалы Гаррис.

Хотя в этом же интервью Зеленский вспоминает о своей положительной коммуникации с Дональдом Трампом и подчеркивает: "Украина продемонстрировала мудрость не ввязываться в американскую внутреннюю политику. Мы всегда пытались избегать влияния на выбор американского народа — это было бы просто неправильно".

Кто следит за Оксаной Маркаровой в Вашингтоне, знает, что она, как любой посол, тоже последовательно сосредотачивается на развитии двухпартийного сотрудничества — как с республиканцами, так и с демократами. К примеру, в июле Зеленский посетил штат Юта, где он встретился с республиканским губернатором Спенсером Коксом и законодателями от Республиканской партии.

Тем не менее, ситуация сейчас примерно такова. Пока ни посольство, ни украинская сторона этой истории не комментируют. Визит Зеленского в Вашингтон состоится — и, несмотря ни на что, у него запланированы двухпартийные встречи в Конгрессе США. Ну и визит в Белый дом с объявлениями новой поддержки — вчера США объявили о пакете помощи на $375 млн, включающем ракеты для F16. Также ожидаем большого объявления о вооруженной помощи на $8 млрд.

Как видите, события здесь развиваются очень быстро. Подробно и взвешенно о визите Зеленского в США и событиях вокруг этого расскажем сегодня в эфирах Голос Америки Українською, информации много. Между тем, до выборов остается 40 дней. И что-то подсказывает мне, что спокойнее здесь не будет.

Источник — Facebook Ostap Yarysh.