Украины больше нет, а воюют дети: топ-5 абсурдных заявлений из свежей речи Трампа

Трамп выдал очередную порцию абсурда

Основное внимание мирового сообщества сейчас приковано к поиску путей скорейшего завершения войны в Украине. Эта тема стала идеальной основой для пиар-кампании Дональда Трампа накануне президентских выборов в США. Бывший американский лидер, известный своими радикальными заявлениями, неоднократно утверждал, что смог бы прекратить конфликт в считанные дни.

Однако теперь Трамп шокировал общественность, заявив, что Украина как государство больше не существует. Об этом он заявил во время предвыборного митинга в Северной Каролине, передает Associated Press. Собрали топ-5 заявлений Трампа, касающихся Украины.

Украины больше нет

По словам Трампа, Украины как государства уже нет. Он утверждает, что страна разрушена, а ее города и деревни невозможно восстановить. "Вы никогда не сможете отстроить эти города и поселки, и вы никогда не сможете вернуть погибших", — заявил республиканец.

Даже самая худшая сделка лучше войны

Трамп подчеркнул, что даже самое невыгодное соглашение с Россией было бы лучше нынешней ситуации. По его мнению, если бы Украина пошла на некоторые уступки, удалось бы сохранить жизнь людей и инфраструктуру. "Они немного уступили бы, и все остались бы живыми, и каждое здание осталось бы целым", — отметил политик.

В Украине заканчиваются солдаты

Экспрезидент США утверждает, что Украина испытывает острый дефицит военных. По его словам, страна вынуждена привлекать к боевым действиям "маленьких детей и стариков". Трамп добавил, что украинские солдаты гибнут, а с ними "происходят вещи, о которых мы даже не будем говорить".

Байден и Харрис виновны в продолжении войны

Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камала Харрис в затягивании конфликта. По его мнению, они "допустили это, продолжая снабжать Зеленскими деньгами и боеприпасами, как никогда раньше в истории".

Украина — страна в руинах

Бывший американский лидер описал Украину как "разрушенное" государство с "мертвым" народом. Он утверждает, что страна потеряла значительную часть населения из-за гибели людей на войне и миграции. "Какую сделку мы можем заключить? Она разрушена. Люди мертвы. Страна в руинах", — заявил Трамп.

Ранее Телеграф писал, что Трамп обвинил Зеленского в "грязных маленьких выпадах" в его сторону. При этом он не уточнил, что имел в виду.