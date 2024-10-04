Он считает, что требуется полная перезагрузка МСЭК

Нужно ли реформировать МСЭК? Человек на кровати, а перед ним куча американских денег. Одно из фотографий, которые Государственное бюро расследований выложило на сайте после обыска семьи руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК).

МСЭК – это специальное учреждение в системе Министерства здравоохранения, которое проводит экспертизу и устанавливает факт инвалидности для человека. Во время войны многие мужчины и их родные захотели получить инвалидность, чтобы избежать мобилизации. Возник огромный коррупционный рынок.

В ходе обыска у семьи главы Хмельницкого МСЭК нашли сумму эквиваленте 6 млн долларов США в разных валютах. А еще есть десятки объектов недвижимости в Украине, Австрии, Испании и Турции, элитный автопарк, миллионы долларов на валютных счетах и в ценных бумагах. И это только одна область, семья одного медицинского чиновника.

Какая же альтернатива? Спрос порождает предложение, любая новая структура не будет застрахована от коррупции… Это да, но все же лучше создать систему с нуля, чем пытаться починить эту прогнившую.

То есть нам нужна не столько реформа МСЭК, сколько совершенно новая, построенная с нуля система. Вспомните, как меняли патрульную полицию. Никто не пытался реформировать старую систему ГАИ, патрульку перезагрузили полностью.

В случае с МСЭК, боюсь, косметические реформы тоже не помогут. Правительство уже давно говорит об изменениях, о переходе к европейской модели оценки потери трудоспособности человека, о прозрачности, подотчетности… Но все это так и останется на бумаге, если вводить эти изменения будут те же люди, та же вертикаль чиновников.

Источник — Facebook Андрея Яницкого.