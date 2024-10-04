Будут действовать жестко, но не сейчас: как власти Хмельнитчины отреагируют на задержание топ-чиновников с 6 млн долларов

В Хмельницком облсовете прокомментировали дело руководительницы МСЭК

Коррупционный скандал с руководителем Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы шокировал всю страну. Правоохранители обнаружили у семьи должностной лица миллионы долларов наличными и огромное состояние. По предварительной информации, деньги могли быть получены от незаконного оформления инвалидности для уклоняющихся от мобилизации.

"Телеграф" обратился в Хмельницкий областной совет, чтобы узнать о возможных подозрениях относительно деятельности руководительницы МСЭК Татьяны Крупы. В частности, ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя Хмельницкого областного совета Владимир Гончарук.

Руководство облсовета воздерживается от преждевременных выводов

Отвечая на вопрос, были ли у облсовета какие-либо подозрения или поступали жалобы от людей относительно незаконной деятельности руководительницы МСЭК и ее сына, Гончарук подчеркнул, что до официального оглашения подозрения и вынесения судебного решения рано делать конкретные выводы. В то же время, он подчеркнул, что категорически осуждает любую помощь уклоняющимся от военной службы.

По словам Гончарука, руководитель МСЭК работает по контракту, заключенному еще в 2020 году до начала каденции нынешнего облсовета. Срок контракта истекает в 2025 году, отметил Гончарук. Однако на вопрос, уволят ли Крупу из-за коррупционного скандала, он ответил так: "Хмельницкий облсовет действует по трудовому законодательству".

Похоже, что до решения суда вопрос об ее увольнении рассматриваться не будет. А судебный процесс, как показывает практика. в таких делах обычно длится год или больше.

Напомним, что во время обысков у руководительницы МСЭК Татьяны Крупы и ее сына Александра, занимающего должность руководителя областного управления Пенсионного фонда, правоохранители обнаружили почти 6 миллионов долларов наличными. В служебном кабинете чиновника нашли 100 тысяч долларов и поддельные медицинские документы. Также семье принадлежат 30 объектов недвижимости в Украине, недвижимость за рубежом, 9 элитных автомобилей и гостинично-ресторанный комплекс в Хмельницком. На зарубежных счетах обнаружено еще 2,3 миллиона долларов. Ни один из этих активов не был задекларирован.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о топ-чиновниках с миллионами долларов в тумбочке. Татьяна Крупа — заслуженный врач Украины, сын — кандидат наук.