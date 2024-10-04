Полная тумбочка и кровать денег: у топ-чиновников на Хмельнитчине нашли миллионы долларов, фото уже стали мемами

Фигурантам грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества

Государственное бюро расследований разоблачило на незаконном обогащенную руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, занимающего руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. У них нашли почти 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Правоохранители провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников. Это происходило в рамках уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

В ГБР отметили, что деньги находили практически в каждом уголке квартиры – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты. Во время обыска чиновница пыталась выбросить две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Также правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновников принадлежит немалое состояние. Среди прочего они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов США. Все это состояние они не внесли в свои ежегодные декларации.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Следователи устанавливают ряд других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.

Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 УК Украины).

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на это сообщение. Известные украинские блоггеры также прокомментировали этот обыск, они отметили, что найденные деньги можно было потратить на закупку дронов для ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одесской области у бойцов украли 4 млн грн. ГБР разбирается с начальством воинской части.