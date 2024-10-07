1\27 Высшего антикоррупционного суда может быть "с Россией до конца" из-за шантажа жизнями родственников? См. видео.

Читатели сбросили ссылку на этот материал. У одной из 27-х судей ВАКС (полный состав вместе с Апелляционной палатой – 38 судей) Наталья Мовчан имеет любимых родственников-фанатов Путина ("Лучший в мире президент Путин! Красавец, русский, мужик!") и победоносие (даже свадебные фоточки – в рамке с колорадкой) в России. Минимум один раз уже после начала войны ездила в Россию, ее племянник-харьковчанин уехал в Россию уже во время войны, получил паспорт РФ, женился на россиянке и заявляет, что "Россия ему очень многое дала, я останусь с Россией до конца" …

Как к критически важному органу судебной власти допустили лицо с подобным бекграундом? У нас так недостает профессиональных судей, на которых не влияют родственники-граждане страны-агрессора и они не имеют такой уязвимости к возможному давлению спецслужб врага?

Так, 39 решений ВАКС в год (это 2023; хотя по сравнению с 10 в 2022 уже так ничего) не так чтобы свидетельствовали о важности ВАКС. Плюс тупо закрытие в 2022 дел "по истечении сроков давности" после "поправки Лозового" тоже изрядно подорвали авторитет суда. Однако при нашей системной коррупции ВАКС хотя бы в теории один из последних и важнейших фортов на пути массированного хищения государства и разрастания коррупционных сетей через взятки.

И кто гарантирует, что судья с такими связями не на крючке в ФСБ от 2016 года? Да, она утверждает, что после 2016 года не ездила в Россию – но где гарантии, что не было достаточно и одного визита для установления контактов с вражескими спецслужбами, а в дальнейшем они выходили на связь уже дистанционно или через резидентов в Украине? В частности, шантажируя тем же племянником и тетей в России. Кто даст гарантии, что через такой удобный канал враг не получил доступ к целому массиву документов, решениям, показаниям, доказательствам по делам, контактам потенциально уязвимых к вербовке лиц (ибо накрались и трясутся, куда деваться и куда вывести украденное)?

У нас – война. Цензы лояльности хотя бы в критических государственных институтах должны быть подняты до неба: лучше кого-то отстранить из-за несправедливого и чрезмерного подозрения, чем оставить для врага огромную дыру в нацбезопасности. А тут вдруг одна из 27 судей ВАКС первичной инстанции имеет такой канал уязвимости в ширину с Суэц… У нас нет магии – невозможны действенные нерушимые обеты и клятвы на крови. Все связано на личной порядочности должностных лиц, профессионализма и неуязвимости к шантажу (т.е. насколько возможна абсолютная чистота биографии и связей). И если возникнет выбор между жизнью, допустим, племянника и проблемами очередного подозреваемого (чьи контакты требуют предоставить, плюс доказательства против него и собранные данные по имуществу и родственникам, и еще что-то – то есть, это уже будут личные проблемы подозреваемого с резидентами врага)… Что будет выбран? А если прибавится определенное материальное поощрение?

Поэтому не следует даже теоретически допускать возможность поставить человека перед подобным выбором. И допускать уязвимость нацбезопасности Украины. Просто найти другого специалиста, без уязвимостей хотя бы с этой стороны.