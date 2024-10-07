1\27 Вищого антикорупційного суду може бути "с Россией до конца" через шантаж життями родичів? Див.відео.

Читачі скинули посилання на цей матеріал. Одна з 27-х суддів ВАКС (повний склад разом з Апеляційною палатою – 38 суддів) Наталія Мовчан має улюблених родичів-фанатів Путіна ("Лучший в мире президент Путин! Красавец, русский, мужик!") і побєдобєсія (навіть весільні фоточки – в рамці з колорадкою) в Росії. Мінімум один раз вже після початку війни їздила до Росії, її племінник-харків’янин виїхав до Росії вже під час війни, отримав паспорт РФ, одружився з росіянкою і заявляє, що "Росія йому дуже багато дала, я залишусь з Росією до кінця"…

В який спосіб до критично важливого органу судової влади допустили особу з подібним бекграундом? В нас аж так бракує фахових суддів, на яких не впливають родичі-громадяни країни-агресора і вони не мають такої вразливості до можливого тиску спецслужб ворога?

Так, 39 рішень ВАКС на рік (це 2023; хоча порівняно з 10-ма у 2022 вже так нічого) не так щоб свідчили про важливість ВАКС. Плюс тупо закриття у 2022 справ "через закінчення термінів давності" після "поправки Лозового" теж добряче підірвали авторитет суду. Однак за нашої системної корупції ВАКС бодай в теорії – один з останніх і найважливіших фортів на шляху масованого розкрадання держави і розростання корупційних мереж через хабарі.

І хто гарантує, що суддя з такими зв’язками – не на гачку в ФСБ від 2016 року? Так, вона твердить, що після 2016 не їздила до Росії – але де гарантії, що не було достатньо і одного візиту для встановлення контактів з ворожими спецслужбами, а надалі вони виходили на зв’язок вже дистанційно чи через резидентів в Україні? Зокрема, шантажуючи тим же племінником і тіткою в Росії. Хто дасть гарантії, що через такий зручний канал ворог не отримав доступ до цілого масиву документів, рішень, свідчень, доказів у справах, контактів потенційно вразливих до вербування осіб (бо накрались і трусяться, куди діватись і куди вивести накрадене)?

В нас війна. Цензи лояльності хоча би у критичних державних інституціях мають бути підняті аж до неба: краще десь когось відсторонити через несправедливу і надмірну підозру, ніж лишити для ворога величезну діру в нацбезпеці. А тут раптом одна з 27 суддів ВАКС первинної інстанції має отакий канал вразливості завширшки з Суец… В нас нема магії – неможливі дієві непорушні обітниці і клятви на крові. Все зав’язане на особистій порядності посадовців, фаховості і невразливості до шантажу (тобто, наскільки можливо абсолютна чистота біографії і зв’язків). І якщо постане вибір між життям, припустимо, племінника і проблемами чергового підозрюваного (чиї контакти вимагають надати, плюс докази проти нього і зібрані дані щодо майна і родичів, і ще щось – тобто, це вже будуть особисті проблеми підозрюваного з резидентами ворога)… Що буде обрано? А якщо додасться певне матеріальне заохочення?

Тому не треба навіть теоретично допускати можливість поставити людину перед подібним вибором. І допускати вразливість нацбезпеки України. Просто знайти іншого фахівця, без вразливостей хоча би з цього боку.