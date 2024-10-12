Украинский политтехнолог – о Грузии, "кремлевской ловушке" и необходимости фрагментировать Россию

И снова об использовании изображений руин наших городов в прокремлевской избирательной рекламе "Грузинской мечты". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что агитация "Грузинской мечты" приобрела такой резонанс потому, что украинские чиновники "посмотрели в глаза собственному преступлению", поскольку это они "впутывали" Грузию в сценарий, изображенный на этих баннерах. "Это были самые важные наши баннеры, и каждый должен посмотреть на эти фотографии, особенно те, кто подталкивал эту страну к сценарию, который мы видим на этих баннерах. Нас вдохновляли изменить яркую реальность и безопасность, которую мы имеем сегодня, на реальность, которая есть сегодня в Украине".

Папуашвили также упомянул, как в начале украинской войны Грузию попросили присоединиться к санкциям ЕС против РФ и закрыть небо и границы. Он заявил, что таким образом Грузию "пытались ногой загнать на войну".

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Это и есть та щедрая прелесть в циничной кремлевской ловушке, о которой я уже неоднократно говорил (и на которую указано в статье свежего Forbes): "яркая реальность и безопасность", если склониться перед Кремлем, — и руины и потеря территорий, если держаться за собственную независимость от России.

Похоже, Грузию действительно готовят к "возвращению под контроль" оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии (это 1/5 всей территории) сразу после фиксации пророссийского курса партией олигарха Иванишвили, как только победит на выборах. В качестве аперитива Грузии вчера, 10 октября, уже отлили расширение безвизового режима с РФ (разрешение более чем на 90 дней безвизового пребывания для работы, обучения или других целей). Русский язык там и так повсюду. Условия для российского бизнеса тоже оптимальны.

Это то, на что будут ориентировать Украину при согласовании мирного плана: откажитесь от реальных признаков суверенитета (язык, безопасность, войско, союзы, история, политическая система, информационная сфера, образование) — и вам вернут оккупированные территории. Отчасти. Ибо они вписаны уже в конституцию России как ее земли.

Хотя здесь уже очевиден следующий шаг: "А вот если вы по примеру Беларуси войдете в Союзное государство, то можно будет и законно вернуть вам хотя бы оккупированный Юг и Донбасс — ведь тогда это будет просто переподчинение отдельных административных единиц в рамках одного государства".

Планы Кремля всегда прозрачны — они никогда не сочли нужным маскировать ловушки. Потому что жертвы всегда знали, что альтернатива — тотальное уничтожение самыми жестокими способами.

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Да и еще раз: несколько лет цивилизованной демократии, политические и военные союзы, подписание соглашений о намерениях и сотрудничестве еще ничего не значат в стратегическом плане. И точно не гарантируют невозвращение под руку Кремля и утверждение суверенитета.

Пока Россия не фрагментирована, для объектов ее "исторического интереса" это ежедневная тяжелая и смертельно опасная работа — уберечь собственный суверенитет от посягательств Кремля под давлением огромной пропагандистской, финансовой и военной машины РФ. Только деструкция России даст какие-либо гарантии безопасности и спокойствия на континенте (и не на одном).

Источник: сообщение Алексея Голобуцкого в Facebook