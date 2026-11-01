Сколько осталось Путину: ИИ сказал, когда может умереть глава Кремля

У трех популярных нейросетей оказались разные ответы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

7 октября российскому президенту Владимиру Путину исполнилось 74 года. Несмотря на многочисленные слухи о проблемах со здоровьем, он продолжает руководить Россией и не показывает, что намерен добровольно уйти от власти. Сколько еще может прожить глава Кремля и когда может наступить конец его жизни?

"Телеграф" с помощью ИИ оценил возможную продолжительность жизни Путина с учетом его возраста, демографической статистики и доступных данных о медицинском обеспечении российского руководителя. Точную дату смерти предсказать нельзя.

Наиболее реалистичным ориентиром можно считать период с 2033 по 2038 год.

Сколько еще может прожить Путин

Путин родился 7 октября 1952 года. Сейчас ему 74 года. По данным Newsweek, мужчина, родившийся в России в том же году, в среднем мог рассчитывать примерно на 53 года жизни. До 74-летнего возраста дожили лишь около трех из десяти представителей этого поколения.

Однако напрямую сравнивать российского президента со среднестатистическим мужчиной некорректно. Глава государства имеет доступ к высококачественной медицинской помощи, постоянному наблюдению врачей и ресурсам, недоступным большинству жителей России.

Поэтому обычная демографическая статистика не помогает определить, сколько ему осталось жить.

Какой срок прогнозируют ИИ

Оценки оставшейся продолжительности жизни российского президента разнятся. В октябре 2026 года опубликовали прогнозы нескольких популярных ИИ-моделей.

В частности:

Gemini оценила возможную продолжительность оставшейся жизни Путина в 5–8 лет.

Grok назвал более продолжительный срок – 7–12 лет.

Claude предположил, что российский президент может прожить еще 5–7 лет.

В целом оценки нейросетей сходятся на том, что Путин может прожить до начала или середины 2030-х годов. Но это математические предположения, а не медицинские заключения. Достоверных сведений о состоянии его здоровья в открытом доступе недостаточно.

Ориентировочный прогноз продолжительности жизни Путина основывается на общих факторах, а не на медицинских данных. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Когда может умереть Путин: прогноз ChatGPT

Если учитывать возраст российского главы, доступ к качественной медицине и общую статистику продолжительности жизни, наиболее вероятным для ИИ кажется сценарий, при котором Путин проживет еще около 7–12 лет. Условной центральной точкой прогноза можно считать 2035 год. Тогда российскому лидеру исполнится 82 года.

При этом, как пишет цифровой разум, нельзя исключать и более ранний исход. В пожилом возрасте резко возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других острых состояний. Современная медицина, с другой стороны, позволяет некоторым людям жить и сохранять работоспособность значительно дольше, чем предполагают средние демографические показатели.

Биологическую смерть и политический конец нужно разделять. Путин может потерять власть задолго до смерти – например, из-за внутриполитического кризиса, конфликта элит или других непредсказуемых событий.

В исследовании Foreign Policy Research Institute, опубликованном в апреле 2026 года, отмечается: уход Путина сам по себе не обязательно приведет к демократическим изменениям в России. Политическая система может сохраниться и при новом руководителе.

Условный прогноз ИИ – 2033–2038 годы, ориентир – 2035-й. Это оценка, основанная на общих факторах, а не утверждение о состоянии здоровья Путина или предсказание точной даты его смерти.

Как сообщал "Телеграф", в октябре 2026 года Владимиру Путину исполнилось 74 года – столько же было Иосифу Сталину на момент смерти. Это совпадение позволяет сравнить возраст нынешнего и прежнего российских руководителей со Сталиным. Однако совпадение возрастов само по себе не доказывает сходства их судеб и не позволяет предсказать, сколько проживёт Путин. Независимо подтверждённых сведений о его нынешних диагнозах и прогнозе продолжительности жизни в открытом доступе нет.