Український політтехнолог – про Грузію, "кремлівську пастку" та необхідність фрагментувати Росію

І знов про використання зображень руїн наших міст в прокремлівській виборчій рекламі "Грузинської мрії". Речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що агітація "Грузинської мрії" набула такого резонансу тому, що українські чиновники "поглянули в очі власному злочину", оскільки це вони "вплутували" Грузію у сценарій, зображений на цих банерах. "Це були найважливіші наші банери, і кожен має подивитися на ці фотографії, особливо ті, хто підштовхував цю країну до сценарію, який ми бачимо на цих банерах. Нас надихали змінити яскраву реальність та безпеку, які ми маємо сьогодні, на реальність, яка є сьогодні в Україні".

Папуашвілі також згадав, як на початку української війни Грузію попросили приєднатися до санкцій ЄС проти РФ та закрити небо й кордони. Він заявив, що таким чином Грузію "намагалися ногою загнати на війну".

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Це і є та щедра принада у цинічній кремлівській пастці, про яку я вже неодноразово казав (і на яку вказано в статті свіжого Forbes): "яскрава реальність і безпека", якщо схилитись перед Кремлем, — і руїни та втрата територій, якщо триматись за власну незалежність від Росії.

Схоже, Грузію справді готують до "повернення під контроль" окупованих Росією Абхазії і Південної Осетії (це 1/5 всієї території) одразу після фіксації проросійського курсу партією олігарха Іванішвілі, щойно та переможе на виборах. В якості аперитиву Грузії вчора, 10 жовтня, вже відлили розширення безвізового режиму з РФ (дозвіл на понад 90 днів безвізового перебування для роботи, навчання чи інших цілей). Російська мова там і так всюди. Умови для російського бізнесу теж оптимальні.

Це те, на що орієнтуватимуть Україну під час узгодження мирного плану: відмовтесь від реальних ознак суверенітету (мова, безпека, військо, союзи, історія, політична система, інформаційна сфера, освіта) — і вам повернуть окуповані терени. Частково. Бо ж вони вписані вже в конституцію Росії як її землі.

Хоча тут вже очевидний наступний крок: "А от якщо ви за прикладом Білорусі увійдете до Союзної держави, то можна буде і законно повернути вам хоча би окупований Південь і Донбас — адже тоді це буде просто перепідпорядкування окремих адміністративних одиниць в рамках однієї держави".

Плани Кремля завжди прозорі — вони ніколи не вважали за потрібне якось маскувати пастки. Бо жертви завжди знали, що альтернатива — тотальне знищення в найжорстокіші способи.

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Ну і ще раз: кілька років цивілізованої демократії, політичні і військові союзи, підписання угод про наміри і співпрацю ще нічого не значать в стратегічному плані. І точно не гарантують неповернення під руку Кремля та утвердження суверенітету.

Поки Росію не фрагментовано, для об'єктів її "історичного інтересу" це щоденна тяжка і смертельно небезпечна робота — вберігати власний суверенітет від зазіхань Кремля під тиском величезної пропагандистської, фінансової і військової машини РФ. Тільки деструкція Росії дасть якісь гарантії безпеки і спокою на континенті (і не на одному).

Джерело: допис Олексія Голобуцького у Facebook