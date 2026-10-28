Конфеты Roshen теперь на 100 грн дешевле: в "АТБ" обвалили цены на популярные сладости

Ko-Ko Choco White и "Ромашку" продают по акционным ценам до 3 ноября включительно.

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В сети "АТБ" действуют скидки 27% на два вида конфет Roshen – Ko-Ko Choco White и "Ромашку". Килограмм сладостей стоит 292,90 грн и 204,90 грн соответственно, а экономия составляет около 108 грн и 76 грн.

Сниженные цены действуют по 3 ноября включительно, сообщает "Телеграф".

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Весовые конфеты Roshen Ko-Ko Choco White раньше стоили примерно 401 грн за килограмм. На акционном ценнике прежняя стоимость указана точнее – 401,99 грн.

Для конфет Roshen "Ромашка" прежняя цена составляла примерно 281 грн за килограмм, а на ценнике – 280,99 грн. Несмотря на одинаковую процентную скидку, большую сумму на килограмме можно сэкономить на Ko-Ko Choco White из-за их более высокой начальной стоимости.

В "АТБ" два вида конфет Roshen подешевели на 27% до 3 ноября

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", экзотический товар из "АТБ" стал хитом: сейчас еще и со скидкой (фото).