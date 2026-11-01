Европа полыхает от беспорядков: что происходит в Германии и какие еще страны подхватили бунт

Среди требований – доступная психотерапия и меры против роста стоимости жизни

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К вечеру субботы, 31 октября, молодёжные демонстрации в крупнейших городах Германии переросли в беспорядки. Акции организовало движение Gen-Z regelt ("Поколение Z решает"). Во Франкфурте-на-Майне часть протестующих разбивала витрины и нападала на полицейских. В Берлине прошли задержания, а в Кёльне полиция запретила шествие.

Об этом говорится в материале DW.

Масштаб акций и требования участников

Акции прошли более чем в 30 городах Германии. По данным организаторов, в них участвовали свыше 100 тысяч человек.

Протестующие требовали повысить качество образования, принять меры против роста стоимости жизни, активнее защищать климат, упростить доступ к психотерапии и помочь в лечении зависимостей. Организаторы также выступают против введения обязательной военной службы и сокращения социальных расходов.

Barricades and fires in Hamburg as protests erupt. Far-left extremists waving Palestinian flags are rioting. https://t.co/zpMV6MJdf6 — Open Source Intel (@Osint613) October 31, 2026

Во Франкфурте протестующие проникли в оружейный магазин

Во Франкфурте-на-Майне мирная демонстрация, в которой участвовали 8–9 тысяч человек, переросла в грабежи и нападения на полицейских. Протестующие, в частности, применяли "коктейли Молотова". Группа агрессивно настроенных демонстрантов проникла в оружейный магазин, а также в магазин одежды и кроссовок Snipes. У нападавших на оружейный магазин изъяли две единицы оружия.

Министр внутренних дел Гессена Роман Позек заявил, что за беспорядками стоят "около 100 склонных к насилию левых экстремистов", которые были среди демонстрантов. Полицейские проверили документы примерно у ста человек и задержали более 30. К ночи беспорядки удалось остановить. Правоохранители использовали водомёты, бронированные полицейские машины, вертолёт и беспилотники. Часть центра города пришлось перекрыть.

"Те, кто ведет себя так, как злоумышленники в центре Франкфурта, ставят себя вне нашего общества. Мы тщательно проанализируем действия агрессоров, состав групп правонарушителей и ход событий, после чего сделаем соответствующие выводы", – заявил премьер-министр Гессена Борис Райн.

Молодёжные протесты в Германии сопровождались погромами и нападениями на магазины Источник: Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

В Берлине задержали 56 человек

В Берлине одна из двух крупных акций собрала около 3,5 тысячи человек и закончилась беспорядками. Большинство участников составляли представители леворадикальных группировок. Часть демонстрантов бросала в полицейских петарды и бутылки, запускала фейерверки.

По словам правоохранителей, участники также портили имущество и нарушали закон об оружии. В итоге задержали 56 человек, а 27 сотрудников полиции получили лёгкие травмы.

В Кёльне запретили шествие, в Гамбурге подожгли баррикады

В Кёльне полиция разрешила провести акцию только в одном месте. Шествие запретили: некоторые демонстранты были в масках, а пиротехнику бросали в том числе в полицейских. В конце акции правоохранители применили водомёты.

Вечером в Гамбурге часть протестующих построила и подожгла баррикады, а также бросала в полицейских бутылки и камни. Так же закончились акции в Штутгарте и Бремене.

Молодёжные протесты охватили и другие страны Европы

Немецкие акции 31 октября стали частью волны молодёжных выступлений, которая в последние недели охватила другие европейские страны, включая Францию и Бельгию. Во французских городах протесты тоже переросли в погромы и столкновения с полицией.

По данным организаторов, 30 октября в Италии на протесты вышли более миллиона человек. Ранее, после сильных погромов в Милане, власти страны распорядились направить в город 500 военнослужащих для поддержания порядка.

Протесты также проходят в Швейцарии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы клепают мемы о протестах в Польше.