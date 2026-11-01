У Путина сделали заявление о разговоре с Зеленским: когда они говорили в последний раз

Единственная личная встреча президентов состоялась во Франции в 2019 году, а последний подтвержденный звонок – в июле 2020-го

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В воскресенье, 1 ноября, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин якобы ни разу не отказывался разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле вновь предложили украинскому лидеру приехать на переговоры в Москву.

Заявление Ушакова опубликовали российские СМИ. Зеленский и Путин прекратили личные контакты еще в 2020 году.

Что в Кремле заявили о разговоре с Зеленским

"Ответит ли Путин, если ему позвонит Зеленский? Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров", – сказал Ушаков.

"Он (Зеленский) же передает сигналы через различные источники. Хочет поговорить, раз хочет так уж переговорить – пусть приезжает (в Москву)", – заявил помощник президента России.

Когда Зеленский и Путин встречались и созванивались

Последняя и единственная личная встреча Зеленского и Путина состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. Президенты участвовали в саммите "Нормандской четверки" вместе с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

В рамках саммита президенты провели и отдельную двустороннюю беседу – поговорили тет-а-тет.

Последний официально подтвержденный телефонный разговор между ними состоялся 26 июля 2020 года. Тогда президенты Украины и России обсуждали согласование полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщал "Телеграф", Зеленский заявил, что встречу переговорных команд Украины и России планируют провести в первой половине ноября 2026 года. Ушаков назвал ее "пристрелочной" и призвал не возлагать больших надежд.