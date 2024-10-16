"Слишком много колебались": Боррель высказался насчет Плана победы

Европейский дипломат считает, что заставить Путина сесть за стол переговоров, можно лишь победив его на поле боя

Безопасность Украины является безопасностью Европы, поэтому она должна предоставить Киеву лучшие и сильные, более мощные гарантии.

Европейцы не могут позволить, чтобы эта война длилась годами. Об этом глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил журналистке Радио Свобода, комментируя план победы Владимира Зеленского.

"Давайте дождемся приезда Зеленского для презентации плана лидерам стран ЕС и его обсуждения. Да, должны предоставить Украине лучшие и сильные гарантии безопасности. И, как я говорил раньше, это не потому, что мы хорошие друзья Украины, а потому, что безопасность Украины является нашей безопасностью", – отметил Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, европейцы должны понять, что "мы слишком много колебались в прошлом, чтобы обеспечить необходимую военную состоятельность Украине".

"Теперь нам не нужно сомневаться. Не можем допустить, чтобы Украину постигла продолжающаяся годами затяжная война. Как я заметил, единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров – это победить на поле боя. Другого пути нет", – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский "дал союзникам всего три месяца" на принятие основных положений "Плана победы", который он представил 16 октября в Верховной раде. Четыре его пункта планируют реализовать до конца 2024 года — в период с октября по декабрь.