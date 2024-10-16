Что в тайных дополнениях Плана победы – в ОП рассказали

Михаил Подоляк озвучил несколько из них

В тайных дополнениях Плана победы Украины, который не представили обществу, речь идет о возможности ударов по территории России. Также там отмечается, какое оружие для этого нужно.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который он предоставил РБК-Украина. По его словам, в не раскрывавшихся обществу тайных приложениях говорится о разрушении логистики врага, уничтожении важных объектов, в том числе и мест накопления войск.

"Мы коснулись плана победы. Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе где будет накапливаться живая сила в глубине РФ, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружие", — сказал Подоляк.

Обратите внимание, что ранее Подоляк сказал, что План победы представят не полностью. Ряд элементов и моментов плана остается закрытым от обычных украинцев.

План победы – что известно

Напомним, что в среду, 16 октября глава государства Владимир Зеленский представил в парламенте План победы Украины. Он состоит из пяти пунктов, касающихся обороны, военной, экономической и составляющей безопасности. Также, по словам президента, план содержит три тайных приложения, которые представили отдельным партнерам.

Стоит добавить и то, что в плане победы содержится обязательное приглашение Украины в НАТО. В Украине считают, что приглашение нужно до того, как Джо Байден уйдет из Белого дома.

Как на план Зеленского отреагировали в Украине – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.