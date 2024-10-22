Стоит подчеркивать, что мы сейчас боремся за выживание, считает украинский блогер и ветеран

В 2022 году нашей ключевой задачей было зарядить народ на тотальную борьбу. Почему это было важно? Потому что вера в победу – это то, что держит любую страну на плаву во время войны.

Но что более важно, нельзя было говорить людям о конкретных датах победы. Все просто: если ты знаешь, что до победы еще далеко, у многих может возникнуть желание "пропетлять". И здесь уже речь не идет о том, чтобы идти в армию или активно бороться. Вместо этого люди могут подумать: "А может, я пересижу? Еще есть время, пусть другие идут".

Поэтому я всегда говорил: верить в победу нужно, но глупо называть конкретные сроки. Победу нужно держать в головах, а подчеркивать стоит то, что мы сейчас боремся за выживание. И это слово – выживание! — должно быть в употреблении как можно чаще, потому что именно за него мы воюем.

Первое, что мы должны сделать, — это выжить и сохранить украинскую государственность. Все остальное, как то вступление в разные союзы, становится второстепенным. Если не сохраним государство, эти детали потеряют смысл. Поэтому сначала — выживание, а дальше будем разбираться со всем остальным.

Как и в бизнесе, в войне нельзя полагаться на случайность. Да, "черные лебеди" бывают, вспомнить хотя бы Пригожина и его марш на Москву. Этого ни один военный эксперт не предусмотрел. Такие вещи возможны и в будущем. Что это значит для нас? Даже если россияне внезапно лишатся контроля над фронтом или Путин умрет, нам потребуются резервы. Резервы, чтобы сметать все на своем пути и закреплять успех. И эти резервы – это наше домашнее задание. Никто не хочет мобилизации, но это наша предпосылка выживания.

Моему сыну 10 лет, ему тоже не нравится делать домашние задания. Но надо, потому что это часть обучения. Так и здесь. Нам может не нравиться мобилизация, но это домашнее задание для всей страны. И мы должны его выполнить, потому что без этого мы просто не справимся.

Многие спрашивают меня, как решаются вопросы, когда говоришь с чиновниками, депутатами, генералами. Честно? Большие разговоры не работают. Работают только конкретные действия. Ты приходишь с четкой, маленькой проблемой и готовым решением.

Показываешь: вот проблема, вот проект перемен, вот алгоритм действий. И тогда есть шанс что-нибудь изменить. Так все и работает: постепенно, маленькими шажками. Только тогда можно добиться результата.