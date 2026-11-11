Солнечные панели для дома в кредит: сколько придется платить ежемесячно

Государство компенсирует до 30% тела займа за комплект из солнечной электростанции, генератора и аккумулятора

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Владельцы частных домов в Украине могут получить на энергооборудование до 480 тысяч гривен льготного кредита. Если взять максимальную сумму на год под 0%, ежемесячно придется возвращать 40 тысяч гривен. Более длительный срок уменьшает платеж, но добавляет проценты.

Такие условия обнародовал сайт государственной программы "Энергокредит для домов". Финансирование доступно владельцам частных домов, таунхаусов или частей дома и покрывает также вспомогательное оборудование и работы, необходимые для запуска системы.

Сколько стоит станция для частного дома

Солнечная электростанция под ключ мощностью 5 кВт стоит ориентировочно 180–230 тысяч гривен, пишет 24 Канал. Такие системы выбирают для небольших домов площадью до 100 квадратных метров. Комплект на 10 кВт для дома площадью 100–200 квадратных метров обойдется в 380–520 тысяч гривен.

Для станции на 10 кВт требуется около 50–55 квадратных метров свободной площади крыши.

Для больших домов с высоким потреблением электроэнергии станция на 15 кВт стоит от 420 до более чем 550 тысяч гривен. Цену определяют мощность, аккумуляторы и комплектация. Гибридные системы обеспечивают дом электроэнергией также во время отключений.

Каким будет платеж на один, два и три года

При годовом беспроцентном кредите сумму долга достаточно разделить на 12. Например, полное финансирование станции стоимостью 180–230 тысяч гривен будет означать примерно 15–19,2 тысячи гривен ежемесячно. Это расчет равными частями без учета государственной компенсации и дополнительных платежей банку. При беспроцентном годовом кредите на максимальную сумму платеж составит 40 000 грн ежемесячно.

На 2 года программа предусматривает ставку 5% годовых. Для максимального займа (480 000 грн) по классической схеме – когда тело кредита возвращают равными частями, а проценты начисляют на остаток, – ежемесячное погашение основного долга составит 20 тысяч гривен. По упрощенному расчету с месячной ставкой 5% / 12 первый платеж будет равен примерно 22 тысячам гривен, последний – 20 083 гривнам.

На три года ставка составляет 7% годовых. По той же схеме для максимальной суммы первый платеж будет примерно 16 133 гривны, последний – 13 411 гривен. Это иллюстративные расчеты до компенсации и без дополнительных банковских платежей: конкретный график и суммы определяет кредитный договор. Общий срок займа может достигать 10 лет, но после трех лет действует ставка банка.

Кредит также покрывает вспомогательное оборудование и работы, необходимые для запуска системы Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как компенсация уменьшает долг

Размер государственной поддержки зависит от приобретенного комплекта: за генератор компенсируют 20% тела кредита, за генератор с аккумулятором – 25%. Самая высокая компенсация предусмотрена для комплекта с солнечной электростанцией, генератором и аккумулятором. Для займа на максимальную сумму она составляет 144 тысячи гривен.

Государственную компенсацию выплачивают единовременно. Программа предусматривает один кредит на один адрес, а жилье должно использоваться для проживания. Банк оценивает платежеспособность и кредитную историю заявителя.

Сколько просит банк по другой программе

Отдельный вариант – программа Ощадбанка "Моя новая энергия" с грантом ЕБРР. Банк предлагает от 100 тысяч до 1 миллиона гривен на 12–60 месяцев без залога. Ставка "с подтверждением" составляет 21,1% годовых, "без подтверждения" – 56%, а разовая комиссия перед получением средств – 1,5% суммы кредита.

В примере банковского калькулятора для 100 тысяч гривен на 12 месяцев по классической схеме указан ежемесячный платеж 10 024 гривны и отдельная комиссия 1 500 гривен. Общая стоимость кредита – 112 893 гривны, реальная годовая процентная ставка – 26,83%. Программа предусматривает грант в размере 15% суммы займа, а для клиентов, имеющих право на дополнительное поощрение, – до 25%; чтобы его получить, заемщик самостоятельно обращается в международный финансовый институт.

Как сообщал "Телеграф", зимой южный балкон дает с панели мощностью 465 Вт в среднем всего 0,44 кВт·ч в день. Поэтому перед оформлением кредита стоит оценить не только мощность системы, но и ожидаемую выработку в конкретном месте.