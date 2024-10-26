Политтехнолог Алексей Голобуцкий о выводах с саммита БРИКС:

XVI Саммит БРИКС в Казани (крупнейшее международное мероприятие в России с начала "СВО"), главная цель достигнута: Путину удалось показать миру, что Россия не в изоляции при всех ее преступлениях и при всем санкционном давлении НАТО и ЕС.

Большинство стараний было направлено на пропаганду своего и внешнего мира (прежде всего стран Глобального Юга), что Россия все еще не второстепенная страна. В целом, это было одно тотальное пиар-мероприятие, а не что-то о реальной политике или экономике.

Фактически главу Китая Си Цзиньпина (2 место в мире по ВВП), премьера Индии Нарендру Моди (5 место по ВВП), президента ОАЭ Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна (29 экономика мира), президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси (38 экономика мира) и президента ЮАР Сирила Рамафосу (40 экономика мира) Путин использовал в качестве витрины для мелких государств Глобального юга: "смотрите, здесь собрались такие сильные и богатые, присоединяйтесь". Лула да Силва (Бразилия, 9 экономика мира) с помощью аварии и больницы удачно избежал судьбы экспоната, свалив все на министра МИД. Ну а от Ирана (36 экономика мира) приехал президент Масуд Пезешкиан, потому что визит аятоллы не по рангу Путина.

С Саудовской Аравией (19 экономика мира) Путин вообще провернул достаточно непристойный финт: она на саммите была как "приглашенная страна" и представлял ее глава МИД принц Фейсал Аль Сауд. Но принимали Саудовскую Аравию так, будто она уже присоединилась к БРИКС и является полноправным членом организации. Даже флаг был установлен в одном звене с флагами членов БРИКС. То есть нагло использовали для той же рекламной кампании Путина и БРИКС.

С другой стороны, численность делегаций указывает, что главным если не распорядителем, то бенефициаром является все же не Россия: делегация Китая – 560 человек, Индии – 260, Турции – 237, Венесуэлы – 228, ОАЭ – 198 человек.

Однако в любом случае не стоит упускать из виду базовую дефиницию: БРИКС – ни в коем случае не аналог НАТО, ЕС или НАФТА (North American Free Trade Agreement США, Канады и Мексики). Это даже не организация – это набор стран, у которых нет ни секретариата, ни каких-либо институций. Есть только одна формальная структура БРИКС: банк, который возглавляет подруга Лулы да Силвы, экспрезидент (2011-16, получила импичмент за коррупцию) Дилма Руссефф.

Этот банк должен выполнять функцию, которая сейчас больше всего интересует Путина (и фактически это единственное, что его интересует от БРИКС) — налаживание платежной системы-аналога SWIFT. У Путина есть, что продавать странам, не присоединившимся к санкциям. Но проблема в том, что платят за российские товары разными и чаще всего слабыми и неконвертируемыми валютами, которые без соответствующей платежной системы остаются "фантиками" или даже обременениями российской экономики (а товары, значит, Россия просто раздает бесплатно за условную оплату).

Те же индийские рупии можно потратить только в Индии. То есть мало того, что Россия продает им нефть с огромными скидками и льготами. Да еще и выручка от этого – рупии, на которые Россия должна что-то купить опять же в Индии. Дабл профит Муди, так сказать. А Индия – все-таки не Китай, у нее достаточно ограниченные товарные предложения. Потому и рупии России потратить очень сложно на что-то нужное.

С китайским юанем за российский газ и другие товары ситуация где-то такая же, только более унизительная для России: потому что нужные России товары для закупки за юани Китай производит в достаточном количестве и ассортименте. Однако далеко не все соглашается продавать РФ. Потому что элементарно не желает попасть под массивные антироссийские санкции США – ведь именно Америка остается главным экономическим партнером Китая, ссориться с ней никто не будет.

Итак, если подводить экономические итоги БРИКС, то здесь прогнозировано никаких результатов – никакой "дедолларизации торговли" между странами-членами. Потому что у БРИКС есть четкое распределение независимо от объема ВВП: есть страны-парии (Иран и Россия) и есть страны-доминанты в БРИКС (Бразилия и Китай, который БРИКС и расширение организации использует для собственной игры – с Турцией, которая не прочь присоединиться, с Индией, категорически против Турции, с Саудовской Аравией и т.д.).

И вот страны-доминанты БРИКС достаточно однозначно заявили свою позицию (российская пропаганда сделала вид, что не слышала, не видела и ничего подобного не было): они не хотят развития БРИКС в формате "против Запада". И даже как "альтернатив Западу" они БРИКС не рассматривают. Только как еще одну из возможностей.

И вот именно это было тайным желанием Путина, которое жестоко обломали: кристаллизовать вокруг БРИКС мощную антизападную коалицию (на это толсто намекали и заявление Путина о совокупной численности населения стран БРИКС и объемах экономик; а также активное распространение кремлевской пропагандой инфографики о том, что страны БРИКС совместно контролируют либо большинство, либо значительную долю всех ценных ресурсов планеты, в противоположность скромной в этом контексте частице Запада). Этого не будет.

Хотя бы потому, что развитые рынки так или иначе все равно на Западе. А те, что не на Западе (Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия) все равно фактически принадлежат Западу.

Хотя, вернее, это один из желаемых вариантов для Китая: стать флагманом антизападного фронта во главе звена мощных экономик мира. Однако эти планы точно не на сейчас и не на текущие обстоятельства. Пока с Западом идет масштабный торг.

И здесь есть еще один аспект нынешнего сборища БРИКС: то, что сейчас делает Путин, это не признак силы России. Или Китая. Это, к сожалению, признак слабости Запада. По крайней мере, на период глобальной переоценки Западом своей роли в мире. Пока не будет сформулирована новая ценностная основа (на данный момент уже отсутствующая).

Ведь в БРИКС присутствуют не только диктатуры, но и вполне демократические страны (та же "самая большая демократия планеты" Индия и вообще демократическая Турция) – которые, однако, не хотят пока/снова делать выбор в пользу Запада. Запад не дает им достаточных аргументов.

Источник: Facebook Алексея Голобуцкого