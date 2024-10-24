Виновны все, кроме РФ: Путин выдал очередную чушь о мире в Украине (видео)

Путин снова рассказал сказки о мире в Украине и "честности" Трампа

Президент РФ Владимир Путин сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине и мировой политики. Он традиционно обвинил Запад во всех проблемах и заявил об "успехах" российской армии. Путин также считает, что Дональд Трамп "искренне хочет урегулировать конфликт".

Об этом и многом другом российский диктатор заявил во время выступления на саммите BRICS, который проходит в Казани. Пересказываем главные заявления российского президента.

О чем говорил Путин: главные тезисы

Путин заявил, что все страны BRICS стремятся к скорейшему завершению войны в Украине мирными средствами. По его словам, Китай и Бразилия уже выступили с такой инициативой на Генеральной Ассамблее ООН, которую поддержали многие страны-участницы. Путин также сказал, что помощник Эрдогана передал ему новые предложения по мирным переговорам с Украиной. Российский президент якобы согласился на эти переговоры, но Зеленский от них отказался.

Говоря о ситуации на фронте, глава Кремля утверждает, что российские войска продвигаются по всем участкам боевого столкновения. Он обвинил западные страны в поставке оружия Украине и заявил о "прямом участии военных НАТО в конфликте".

Путин традиционно вспомнил события 2014 года, назвав их "государственным переворотом" и обвинив в нынешней эскалации. По его словам, "угрожать России бессмысленно", поскольку это лишь "ободряет" ее.

Что касается будущих отношений с США, то российский диктатор заявил, что все будет зависеть от будущей администрации. Он также добавил, что "верит в искренние намерения Трампа урегулировать конфликт в Украине". А что касается украинской политики, то он сказал, что "отмена военного положения в Украине приведет к необходимости выборов, украинская власть к этому не готова".

Путин прокомментировал и ситуацию на Ближнем Востоке, где идет война, отметив, что Россия стратегически ничего не выиграет от эскалации в этом регионе.

Глава Кремля также обвинил западные страны в создании "хаоса", подчеркнув, что это следствие их политики. По его словам, "в действиях стран Запада нет никакой справедливости".

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что Зеленский жестко проехался по ООН и саммиту БРИКС. Он обращался в частности к "международной бюрократии" и политическим лидерам.